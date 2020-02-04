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مقتل شخصَيْن وإصابة ثالث في إطلاق نار بجامعة تكساس الأمريكية

إعلام أمريكي: تم إلغاء جميع المحاضرات المقررة خلال اليوم

قُتل شخصان، وأُصيب ثالث، في حادث إطلاق نار بجامعة تكساس إيه آند إم كوميرس في ولاية تكساس الأمريكية، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قالت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر إنه تم إلغاء جميع المحاضرات التي كانت مقررة بقية اليوم في الجامعة التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي دالاس.

أمريكا جامعة تكساس إطلاق نار

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مقتل شخصَيْن وإصابة ثالث في إطلاق نار بجامعة تكساس الأمريكية
سبق

قُتل شخصان، وأُصيب ثالث، في حادث إطلاق نار بجامعة تكساس إيه آند إم كوميرس في ولاية تكساس الأمريكية، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قالت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر إنه تم إلغاء جميع المحاضرات التي كانت مقررة بقية اليوم في الجامعة التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي دالاس.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
12:42 AM

مقتل شخصَيْن وإصابة ثالث في إطلاق نار بجامعة تكساس الأمريكية

إعلام أمريكي: تم إلغاء جميع المحاضرات المقررة خلال اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل شخصان، وأُصيب ثالث، في حادث إطلاق نار بجامعة تكساس إيه آند إم كوميرس في ولاية تكساس الأمريكية، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قالت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر إنه تم إلغاء جميع المحاضرات التي كانت مقررة بقية اليوم في الجامعة التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي دالاس.

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