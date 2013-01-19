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"البيئة" تعلن حظر استيراد البصل المصري

بسبب تلوثه بمتبقيات المبيدات بأعلى من المسموح

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظراً مؤقتاً على استيراد البصل من جمهورية مصر العربية.

وقال مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي: الحظر جاء بعد نتائج التحليل من خلال سحب عينات البصل الواردة من مصر، وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالمياً، وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة.

من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة للمحاجر الدكتور أسامة الصالح، أنه تم التعميم على المحاجر بذلك، مشيراً إلى تطبيق جمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تعلن حظر استيراد البصل المصري
سبق

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظراً مؤقتاً على استيراد البصل من جمهورية مصر العربية.

وقال مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي: الحظر جاء بعد نتائج التحليل من خلال سحب عينات البصل الواردة من مصر، وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالمياً، وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة.

من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة للمحاجر الدكتور أسامة الصالح، أنه تم التعميم على المحاجر بذلك، مشيراً إلى تطبيق جمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
04:04 PM

"البيئة" تعلن حظر استيراد البصل المصري

بسبب تلوثه بمتبقيات المبيدات بأعلى من المسموح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
16
28,237

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظراً مؤقتاً على استيراد البصل من جمهورية مصر العربية.

وقال مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي: الحظر جاء بعد نتائج التحليل من خلال سحب عينات البصل الواردة من مصر، وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالمياً، وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة.

من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة للمحاجر الدكتور أسامة الصالح، أنه تم التعميم على المحاجر بذلك، مشيراً إلى تطبيق جمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.

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