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بعد تقرير هيئة الأرصاد .. أمانة تبوك تستعد لمواجهة الحالة المطرية

300 عامل و 58 مُعدَّة لتصريف المياه.. والعدد يتضاعف وقت الذروة

استعدت أمانة تبوك لمواجهة التقلبات الجوية التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تبدأ من اليوم الخميس وحتى يوم الأحد القادم بـ ٣٠٠ عامل و 58 معدة ثقيلة لتصريف مياه الأمطار فيما ستعمل الأمانة على مضاعفة أعداد المشرفين والعمالة والمعدات في وقت الذروة لمعالجة جميع نقاط تجمع المياه.

وقامت الأمانة وبتوجيه من أمينها المهندس فارس الشفق ومباشرة من الوكيل المساعد بتوزيع ٣٠ وايت مياه على مناطق تجمعات المياه وتوزيع ٤ شياول على نقاط تجمع المياه و٨ مضخات شيب على نقاط التجمع و١٦ مضخة سحب عند نقاط التجمع وذلك ضمن الخطط الموضوعة لخطة الأمطار حيث ستباشر المواقع الحرجة والصغيرة لتجمع مياه الأمطار والتي جارٍ العمل عليه من قِبل مشروعات تصريف مياه الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ذكرت في تقريرها أمس الأربعاء ـ عن وجود تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من ضمنها منطقة تبوك، مع توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع للأمواج في السواحل على (تبوك، حقل، البدع، ضباء، الوجه، أملج، تيماء) وذلك ابتداءً من اليوم وحتى يوم الأحد القادم.

تبوك أمانة تبوك "الخارجية"تؤكد حرص السعودية على أمن واستقرار اليمن التقلبات الجوية الأمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تقرير هيئة الأرصاد .. أمانة تبوك تستعد لمواجهة الحالة المطرية
سبق

استعدت أمانة تبوك لمواجهة التقلبات الجوية التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تبدأ من اليوم الخميس وحتى يوم الأحد القادم بـ ٣٠٠ عامل و 58 معدة ثقيلة لتصريف مياه الأمطار فيما ستعمل الأمانة على مضاعفة أعداد المشرفين والعمالة والمعدات في وقت الذروة لمعالجة جميع نقاط تجمع المياه.

وقامت الأمانة وبتوجيه من أمينها المهندس فارس الشفق ومباشرة من الوكيل المساعد بتوزيع ٣٠ وايت مياه على مناطق تجمعات المياه وتوزيع ٤ شياول على نقاط تجمع المياه و٨ مضخات شيب على نقاط التجمع و١٦ مضخة سحب عند نقاط التجمع وذلك ضمن الخطط الموضوعة لخطة الأمطار حيث ستباشر المواقع الحرجة والصغيرة لتجمع مياه الأمطار والتي جارٍ العمل عليه من قِبل مشروعات تصريف مياه الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ذكرت في تقريرها أمس الأربعاء ـ عن وجود تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من ضمنها منطقة تبوك، مع توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع للأمواج في السواحل على (تبوك، حقل، البدع، ضباء، الوجه، أملج، تيماء) وذلك ابتداءً من اليوم وحتى يوم الأحد القادم.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:26 AM
اخر تعديل
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:34 AM

بعد تقرير هيئة الأرصاد .. أمانة تبوك تستعد لمواجهة الحالة المطرية

300 عامل و 58 مُعدَّة لتصريف المياه.. والعدد يتضاعف وقت الذروة

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بدر الجبل - تبوك
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استعدت أمانة تبوك لمواجهة التقلبات الجوية التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تبدأ من اليوم الخميس وحتى يوم الأحد القادم بـ ٣٠٠ عامل و 58 معدة ثقيلة لتصريف مياه الأمطار فيما ستعمل الأمانة على مضاعفة أعداد المشرفين والعمالة والمعدات في وقت الذروة لمعالجة جميع نقاط تجمع المياه.

وقامت الأمانة وبتوجيه من أمينها المهندس فارس الشفق ومباشرة من الوكيل المساعد بتوزيع ٣٠ وايت مياه على مناطق تجمعات المياه وتوزيع ٤ شياول على نقاط تجمع المياه و٨ مضخات شيب على نقاط التجمع و١٦ مضخة سحب عند نقاط التجمع وذلك ضمن الخطط الموضوعة لخطة الأمطار حيث ستباشر المواقع الحرجة والصغيرة لتجمع مياه الأمطار والتي جارٍ العمل عليه من قِبل مشروعات تصريف مياه الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ذكرت في تقريرها أمس الأربعاء ـ عن وجود تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من ضمنها منطقة تبوك، مع توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع للأمواج في السواحل على (تبوك، حقل، البدع، ضباء، الوجه، أملج، تيماء) وذلك ابتداءً من اليوم وحتى يوم الأحد القادم.

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