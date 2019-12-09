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"الأرصاد": أمطار ورياح وتدنٍّ في الرؤية الأفقية بـ3 مناطق

تشمل محافظات عدة بالمناطق الثلاث.. وتستمر حتى صباح الثلاثاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق الرياض وجازان ونجران.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والريث والطوال والعارضة وجازان والعيدابي والدائر وفيفا وهروب. وتبدأ الحالة الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

ونبّهت الأرصاد منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة. وتبدأ الحالة الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والعاصمة الرياض والقويعية والمزاحمية وضرما. وتبدأ الحالة الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء.

وأصدرت الأرصاد تنبيهًا متقدمًا آخر لمنطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والرين والسليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء.

وكانت الهيئة قد أصدرت تنبيها لمنطقة الرياض في وقت سابق أمس، ذكرت فيه أن المنطقة تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والدوادمي والرين والزلفي والسليل والغاط والقويعية والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء ومرات ووادي الدواسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ12.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ13.00 من مساء الثلاثاء.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة أمطار رياح سطحية تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار ورياح وتدنٍّ في الرؤية الأفقية بـ3 مناطق
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق الرياض وجازان ونجران.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والريث والطوال والعارضة وجازان والعيدابي والدائر وفيفا وهروب. وتبدأ الحالة الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

ونبّهت الأرصاد منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة. وتبدأ الحالة الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والعاصمة الرياض والقويعية والمزاحمية وضرما. وتبدأ الحالة الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء.

وأصدرت الأرصاد تنبيهًا متقدمًا آخر لمنطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والرين والسليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء.

وكانت الهيئة قد أصدرت تنبيها لمنطقة الرياض في وقت سابق أمس، ذكرت فيه أن المنطقة تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والدوادمي والرين والزلفي والسليل والغاط والقويعية والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء ومرات ووادي الدواسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ12.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ13.00 من مساء الثلاثاء.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
01:43 AM

"الأرصاد": أمطار ورياح وتدنٍّ في الرؤية الأفقية بـ3 مناطق

تشمل محافظات عدة بالمناطق الثلاث.. وتستمر حتى صباح الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق الرياض وجازان ونجران.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والريث والطوال والعارضة وجازان والعيدابي والدائر وفيفا وهروب. وتبدأ الحالة الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

ونبّهت الأرصاد منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة. وتبدأ الحالة الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والعاصمة الرياض والقويعية والمزاحمية وضرما. وتبدأ الحالة الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء.

وأصدرت الأرصاد تنبيهًا متقدمًا آخر لمنطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والرين والسليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء.

وكانت الهيئة قد أصدرت تنبيها لمنطقة الرياض في وقت سابق أمس، ذكرت فيه أن المنطقة تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والدوادمي والرين والزلفي والسليل والغاط والقويعية والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء ومرات ووادي الدواسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ12.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ13.00 من مساء الثلاثاء.

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