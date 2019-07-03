وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بإعادة (26) موظفًا للعمل الذين لم تجدَّد عقودهم بعد التشغيل الذاتي للمجمع؛ تقديرًا لخدماتهم السابقة وإسهاماتهم الطيبة في خدمة القرآن الكريم، وفي إطار حرص معاليه على دعم المجمع بذوي التخصصات والخبرة بما يخدم القرآن الكريم، ويحقق رسالة الوزارة. وبهذه المناسبة أوضح الأمين العام للمجمع الأستاذ الدكتور بندر بن فهد السويلم، توجيه وزير الشؤون الإسلامية بإعادتهم للعمل هو محل التقدير والدعاء من منسوبي المجمع بعامة، والموظفين الذين تمت إعادتهم بصفة خاصة، كما يعكس ذلك اهتمام معالي الوزير المشرف العام على المجمع وحرصه على موظفي المجمع، وتأكيده المستمر على تحقيق العدالة التي ينشدها الجميع. وأكد الدكتور السويلم أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة شرع بتنفيذ هذا التوجيه فورًا، وذلك باستكمال الإجراءات اللازمة لعودتهم ومباشرتهم للعمل في المجمع.

"آل الشيخ" يوجه بإعادة ٢٦ موظفًا للعمل بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-03 وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بإعادة (26) موظفًا للعمل الذين لم تجدَّد عقودهم بعد التشغيل الذاتي للمجمع؛ تقديرًا لخدماتهم السابقة وإسهاماتهم الطيبة في خدمة القرآن الكريم، وفي إطار حرص معاليه على دعم المجمع بذوي التخصصات والخبرة بما يخدم القرآن الكريم، ويحقق رسالة الوزارة.



وبهذه المناسبة أوضح الأمين العام للمجمع الأستاذ الدكتور بندر بن فهد السويلم، توجيه وزير الشؤون الإسلامية بإعادتهم للعمل هو محل التقدير والدعاء من منسوبي المجمع بعامة، والموظفين الذين تمت إعادتهم بصفة خاصة، كما يعكس ذلك اهتمام معالي الوزير المشرف العام على المجمع وحرصه على موظفي المجمع، وتأكيده المستمر على تحقيق العدالة التي ينشدها الجميع.



وأكد الدكتور السويلم أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة شرع بتنفيذ هذا التوجيه فورًا، وذلك باستكمال الإجراءات اللازمة لعودتهم ومباشرتهم للعمل في المجمع.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440 05:20 PM

"آل الشيخ" يوجه بإعادة ٢٦ موظفًا للعمل بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف بعد إنهاء عقودهم وتقديرًا لخدماتهم السابقة وإسهاماتهم الطيبة في خدمة القرآن





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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بإعادة (26) موظفًا للعمل الذين لم تجدَّد عقودهم بعد التشغيل الذاتي للمجمع؛ تقديرًا لخدماتهم السابقة وإسهاماتهم الطيبة في خدمة القرآن الكريم، وفي إطار حرص معاليه على دعم المجمع بذوي التخصصات والخبرة بما يخدم القرآن الكريم، ويحقق رسالة الوزارة.



وبهذه المناسبة أوضح الأمين العام للمجمع الأستاذ الدكتور بندر بن فهد السويلم، توجيه وزير الشؤون الإسلامية بإعادتهم للعمل هو محل التقدير والدعاء من منسوبي المجمع بعامة، والموظفين الذين تمت إعادتهم بصفة خاصة، كما يعكس ذلك اهتمام معالي الوزير المشرف العام على المجمع وحرصه على موظفي المجمع، وتأكيده المستمر على تحقيق العدالة التي ينشدها الجميع.



وأكد الدكتور السويلم أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة شرع بتنفيذ هذا التوجيه فورًا، وذلك باستكمال الإجراءات اللازمة لعودتهم ومباشرتهم للعمل في المجمع.