مقاتلات التحالف تنقضّ على تجمعات للحوثيين بكتاف.. وسقوط قتلى وجرحى

غداة تدمير آليات قتالية شمال شرق المديرية

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الأربعاء)، غارات جوية على تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت تجمعات الميليشيا الانقلابية، خلف تبة الفهد قرب مركز مديرية كتاف.

وأوضح أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الإرهابية.

وكانت مقاتلات التحالف قد استهدفت مساء أمس عددًا من الآليات القتالية التابعة للميليشيا، شمال شرق مديرية كتاف؛ ما أدى إلى تدميرها، ومصرع وجرح كل من كان على متنها.