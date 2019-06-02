"العمل والتنمية الاجتماعية" تؤكد أنها تشرف وتراقب الجمعيات الأهلية بالمملكة

لتعزيز ثقافة الإفصاح والشفافية وتطوير معايير مستوى الحوكمة

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها تقوم بدورها في الإشراف والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة، وفقًا للصلاحيات المسندة إليها حسب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) بتاريخ 19/ 2/ 1437هـ، وكذلك بالتعاون مع الجهات المشرفة فنياً والجهات المختصة، وتحثّ الوزارة عموم المجتمع على التواصل معها في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى على تلك الجهات؛ ليتم اتخاذ ما يلزم.

وقالت الوزارة إنها تتعاقد سنويًّا مع مجموعة من مكاتب المحاسبة القانونية المعتمدة من أجل مراجعة وتدقيق القوائم المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ حيث تتم زيارة كل جمعية ومؤسسة نهاية كل ربع سنة من أجل التدقيق وإعداد تقرير بالوضع المالي للجمعية، وفي نهاية العام يتم التدقيق على القوائم المالية والمصادقة عليها، ويتم نشر تلك القوائم في المنصة الوطنية لبيانات الجمعيات الأهلية عبر الرابط التالي: https://dp.mlsd.gov.sa/.

وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030، تعمل الوزارة على تعزيز ثقافة الإفصاح والشفافية للجمعيات الأهلية من خلال تطوير المعايير المستخدمة لتقييم مستوى حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتشمل معياراً للسلامة المالية لقياس جودة التنظيم المالي للجهة وتحليل أدائها المالي والتأكد من أن مصاريفها الإدارية تقع ضمن النسبة المقبولة، ومعياراً للشفافية والإفصاح الذي يتطلب من تلك الجهات نشر بياناتها الأساسية وقوائمها المالية والتقارير السنوية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها، كما تمت إضافة معيار الامتثال (الالتزام) لقياس مدى امتثال الجهة للأنظمة ذات العلاقة، وكذلك التزامها بممارسات الحوكمة التي تشمل فاعلية الأجهزة الإدارية في الجمعية وعلى رأسها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وبناءً على نتائج التقييم ستتمكن الجمعية من الارتقاء في ممارسات الحوكمة؛ مما يزيد من ثقة الداعمين لها.

وتؤكد الوزارة على التزامها بالإجراءات الواردة في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية الموضحة لكيفية تعيين مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، التي تأتي نتيجة للانتخابات التي تجريها الجمعيات العمومية لتلك الجهات؛ لذا تهيب الوزارة بالكفاءات والمختصين المشاركة في تلك الجمعيات العمومية والترشح لعضوية مجالس إداراتها، والذي سينعكس إيجاباً على أداء تلك الجمعيات بإذن الله والنهوض بالقطاع لتحقيق الأثر والوصول إلى الأهداف التنموية وتطلعات المجتمع بشكل عام.

كما أشادت الوزارة بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في مختلف المجالات ومساهمتها الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بالرغم من التحديات التي تواجهها، وتحث عموم المجتمع على تقديم الدعم المعنوي والمادي لها، كما تشيد الوزارة بالتكامل الإيجابي بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع غير الربحي لتنفيذ عدد من المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع.