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خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من ملك الأردن في وفاة الأمير بندر

عبّر خلالها عن تعازيه ومواساته للأسرة المالكة والشعب السعودي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.

وأعرب الملك عبدالله الثاني عن أصدق التعازي والمواساة باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.

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خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من ملك الأردن في وفاة الأمير بندر
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.

وأعرب الملك عبدالله الثاني عن أصدق التعازي والمواساة باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
01:08 AM

خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من ملك الأردن في وفاة الأمير بندر

عبّر خلالها عن تعازيه ومواساته للأسرة المالكة والشعب السعودي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.

وأعرب الملك عبدالله الثاني عن أصدق التعازي والمواساة باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.

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