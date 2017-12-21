النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زوار معرض الحرمين بالقصيم يتمتعون بمحاكاة الواقع الافتراضي للحجر الأسود

"الزهراني": هدفنا استمتاع الزائر بالتجربة ومشاهدة جمال الكعبة المشرفة افتراضياً

أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لأول مرة للزوار تجربة محاكاة الواقع الافتراضي للحجر الأسود، وذلك بمعرض عمارة الحرمين الشريفين بمنطقة القصيم.

وقال وكيل الرئيس العام لشؤون لمعارض والمتاحف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس ماهر بن منسي الزهراني: الرئاسة حريصة على تفعيل الواقع الافتراضي في عدد من المجالات، منها ركن الحجر الأسود الافتراضي، الذي يتيح لمستخدميه مشاهدة الكعبة المشرفة، بمجرد لبس النظارة الخاصة بالجهاز ، ليكون المستخدم افتراضياً واقفاً أمام الركن اليماني ونظره إلى اتجاه الحجر الأسود، ويمكن مشاهدة التفاصيل ورؤية "الشذروان" وبلاط الحرم والأجواء المحيطة بالكعبة بشكلٍ عام.

وأضاف: الهدف من هذه التجربة أن يستمتع الزائر ويعيش التجربة بمشاهدة جمال الكعبة المشرفة افتراضياً، بجانب ما توفره الرئاسة داخل المعرض من صور ومطبوعات تستعرض من خلالها جماليات المسجد الحرام.

من جانبه، نوه مدير عام المعارض الرقمية بالرئاسة العامة ريان بن محمد المسعودي، بما يتميز به الركن من خلال التصميم بنفس الأبعاد الواقعية للحجر الأسود، وبالدقة العالية في التفاصيل.
وأشار إلى إمكانية استخدام هذا النموذج في العديد من التطبيقات التقنية الأخرى والاستفادة منها في توعية وتثقيف قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وكشف أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك لمواكبة التحول الرقمي وفق رؤية المملكة (2030).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
زوار معرض الحرمين بالقصيم يتمتعون بمحاكاة الواقع الافتراضي للحجر الأسود
سبق

أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لأول مرة للزوار تجربة محاكاة الواقع الافتراضي للحجر الأسود، وذلك بمعرض عمارة الحرمين الشريفين بمنطقة القصيم.

وقال وكيل الرئيس العام لشؤون لمعارض والمتاحف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس ماهر بن منسي الزهراني: الرئاسة حريصة على تفعيل الواقع الافتراضي في عدد من المجالات، منها ركن الحجر الأسود الافتراضي، الذي يتيح لمستخدميه مشاهدة الكعبة المشرفة، بمجرد لبس النظارة الخاصة بالجهاز ، ليكون المستخدم افتراضياً واقفاً أمام الركن اليماني ونظره إلى اتجاه الحجر الأسود، ويمكن مشاهدة التفاصيل ورؤية "الشذروان" وبلاط الحرم والأجواء المحيطة بالكعبة بشكلٍ عام.

وأضاف: الهدف من هذه التجربة أن يستمتع الزائر ويعيش التجربة بمشاهدة جمال الكعبة المشرفة افتراضياً، بجانب ما توفره الرئاسة داخل المعرض من صور ومطبوعات تستعرض من خلالها جماليات المسجد الحرام.

من جانبه، نوه مدير عام المعارض الرقمية بالرئاسة العامة ريان بن محمد المسعودي، بما يتميز به الركن من خلال التصميم بنفس الأبعاد الواقعية للحجر الأسود، وبالدقة العالية في التفاصيل.
وأشار إلى إمكانية استخدام هذا النموذج في العديد من التطبيقات التقنية الأخرى والاستفادة منها في توعية وتثقيف قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وكشف أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك لمواكبة التحول الرقمي وفق رؤية المملكة (2030).

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
05:55 PM

زوار معرض الحرمين بالقصيم يتمتعون بمحاكاة الواقع الافتراضي للحجر الأسود

"الزهراني": هدفنا استمتاع الزائر بالتجربة ومشاهدة جمال الكعبة المشرفة افتراضياً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
1
219

أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لأول مرة للزوار تجربة محاكاة الواقع الافتراضي للحجر الأسود، وذلك بمعرض عمارة الحرمين الشريفين بمنطقة القصيم.

وقال وكيل الرئيس العام لشؤون لمعارض والمتاحف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس ماهر بن منسي الزهراني: الرئاسة حريصة على تفعيل الواقع الافتراضي في عدد من المجالات، منها ركن الحجر الأسود الافتراضي، الذي يتيح لمستخدميه مشاهدة الكعبة المشرفة، بمجرد لبس النظارة الخاصة بالجهاز ، ليكون المستخدم افتراضياً واقفاً أمام الركن اليماني ونظره إلى اتجاه الحجر الأسود، ويمكن مشاهدة التفاصيل ورؤية "الشذروان" وبلاط الحرم والأجواء المحيطة بالكعبة بشكلٍ عام.

وأضاف: الهدف من هذه التجربة أن يستمتع الزائر ويعيش التجربة بمشاهدة جمال الكعبة المشرفة افتراضياً، بجانب ما توفره الرئاسة داخل المعرض من صور ومطبوعات تستعرض من خلالها جماليات المسجد الحرام.

من جانبه، نوه مدير عام المعارض الرقمية بالرئاسة العامة ريان بن محمد المسعودي، بما يتميز به الركن من خلال التصميم بنفس الأبعاد الواقعية للحجر الأسود، وبالدقة العالية في التفاصيل.
وأشار إلى إمكانية استخدام هذا النموذج في العديد من التطبيقات التقنية الأخرى والاستفادة منها في توعية وتثقيف قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وكشف أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك لمواكبة التحول الرقمي وفق رؤية المملكة (2030).

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,757
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,906
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,536
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,450

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة