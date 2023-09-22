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"البلوي": اليوم الوطني يذكرنا بكفاح مؤسس هذه البلاد في سبيل توحيدها

قال: استكمل هذه المسيرة من بعده أبناؤه حتى بلغت أوجها في عهد الملك سلمان

أكد قائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اللواء البحري بشير بن مفلح البلوي أن ذكرى اليوم الوطني ذكرى عظيمة نتذكر مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيّب الله ثراه- وكفاحه العظيم في سبيل توحيد المملكة العربية السعودية وترسية دعائم الأمن والنهضة فيها على نهج واضح مستمد من كتاب الله الكريم والسنّة النبوية المطهرة.

وأضاف "البلوي" أن الملك المؤسس استكمل هذه المسيرة من بعده أبناؤه الملوك البررة حتى بلغت أوجها في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مشيرًا أن وطننا ولله الحمد في تطور وازدهار يسابق الزمن لتحقيق الرؤية الملهمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان (٢٠٣٠) ليصل وطننا إلى المكانة التي يستحقها في مصاف الدول المتقدمة مؤكدا تحل علينا هذه المناسبة ونحن ولله الحمد في أمن وأمان نواصل بناء وطننا بإصرار وعزيمة في ضوء رؤية واعدة لما نريد الوصول إليه وتحقيقه لمستقبل بلادنا الغالية بإذن الله.

وأوضح اللواء البلوي أنه في هذا اليوم العظيم نسجل بكل فخر واعتزاز أننا ثابتون على نهجنا مواصلون سعينا لرفعة شأن بلادنا بين الأمم، وأن واجبنا كمواطنين في هذا اليوم العظيم أن نستشعر فضل الله علينا بهذه الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار وأن نجعل من هذا الشعور دافعا لنا للالتفاف خلف قيادتنا الرشيدة، خاصة في ظل ما تشهده منطقتنا العربية من توترات وصراعات وما تعانيه شعوبها في ظل غياب الأمن والاستقرار.

وقدّم "البلوي" التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولجميع المواطنين بمناسبة اليوم الوطني ٨٩ للمملكة العربية السعودية سائلين الله العظيم أن يديم على هذا الوطن الغالي أمنه وأمانه واستقراره ورفاهيته.

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"البلوي": اليوم الوطني يذكرنا بكفاح مؤسس هذه البلاد في سبيل توحيدها
سبق

أكد قائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اللواء البحري بشير بن مفلح البلوي أن ذكرى اليوم الوطني ذكرى عظيمة نتذكر مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيّب الله ثراه- وكفاحه العظيم في سبيل توحيد المملكة العربية السعودية وترسية دعائم الأمن والنهضة فيها على نهج واضح مستمد من كتاب الله الكريم والسنّة النبوية المطهرة.

وأضاف "البلوي" أن الملك المؤسس استكمل هذه المسيرة من بعده أبناؤه الملوك البررة حتى بلغت أوجها في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مشيرًا أن وطننا ولله الحمد في تطور وازدهار يسابق الزمن لتحقيق الرؤية الملهمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان (٢٠٣٠) ليصل وطننا إلى المكانة التي يستحقها في مصاف الدول المتقدمة مؤكدا تحل علينا هذه المناسبة ونحن ولله الحمد في أمن وأمان نواصل بناء وطننا بإصرار وعزيمة في ضوء رؤية واعدة لما نريد الوصول إليه وتحقيقه لمستقبل بلادنا الغالية بإذن الله.

وأوضح اللواء البلوي أنه في هذا اليوم العظيم نسجل بكل فخر واعتزاز أننا ثابتون على نهجنا مواصلون سعينا لرفعة شأن بلادنا بين الأمم، وأن واجبنا كمواطنين في هذا اليوم العظيم أن نستشعر فضل الله علينا بهذه الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار وأن نجعل من هذا الشعور دافعا لنا للالتفاف خلف قيادتنا الرشيدة، خاصة في ظل ما تشهده منطقتنا العربية من توترات وصراعات وما تعانيه شعوبها في ظل غياب الأمن والاستقرار.

وقدّم "البلوي" التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولجميع المواطنين بمناسبة اليوم الوطني ٨٩ للمملكة العربية السعودية سائلين الله العظيم أن يديم على هذا الوطن الغالي أمنه وأمانه واستقراره ورفاهيته.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
04:36 PM

"البلوي": اليوم الوطني يذكرنا بكفاح مؤسس هذه البلاد في سبيل توحيدها

قال: استكمل هذه المسيرة من بعده أبناؤه حتى بلغت أوجها في عهد الملك سلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أكد قائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اللواء البحري بشير بن مفلح البلوي أن ذكرى اليوم الوطني ذكرى عظيمة نتذكر مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيّب الله ثراه- وكفاحه العظيم في سبيل توحيد المملكة العربية السعودية وترسية دعائم الأمن والنهضة فيها على نهج واضح مستمد من كتاب الله الكريم والسنّة النبوية المطهرة.

وأضاف "البلوي" أن الملك المؤسس استكمل هذه المسيرة من بعده أبناؤه الملوك البررة حتى بلغت أوجها في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مشيرًا أن وطننا ولله الحمد في تطور وازدهار يسابق الزمن لتحقيق الرؤية الملهمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان (٢٠٣٠) ليصل وطننا إلى المكانة التي يستحقها في مصاف الدول المتقدمة مؤكدا تحل علينا هذه المناسبة ونحن ولله الحمد في أمن وأمان نواصل بناء وطننا بإصرار وعزيمة في ضوء رؤية واعدة لما نريد الوصول إليه وتحقيقه لمستقبل بلادنا الغالية بإذن الله.

وأوضح اللواء البلوي أنه في هذا اليوم العظيم نسجل بكل فخر واعتزاز أننا ثابتون على نهجنا مواصلون سعينا لرفعة شأن بلادنا بين الأمم، وأن واجبنا كمواطنين في هذا اليوم العظيم أن نستشعر فضل الله علينا بهذه الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار وأن نجعل من هذا الشعور دافعا لنا للالتفاف خلف قيادتنا الرشيدة، خاصة في ظل ما تشهده منطقتنا العربية من توترات وصراعات وما تعانيه شعوبها في ظل غياب الأمن والاستقرار.

وقدّم "البلوي" التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولجميع المواطنين بمناسبة اليوم الوطني ٨٩ للمملكة العربية السعودية سائلين الله العظيم أن يديم على هذا الوطن الغالي أمنه وأمانه واستقراره ورفاهيته.

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