النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهند تسجّل 44643 إصابة جديدة بكورونا و3448 حالة بألمانيا

سجّلت الهند اليوم 44643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و464 حالة وفاة في الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، في بيان لها، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 31.86 مليون حالة، بينما ارتفع مجمل الوفيات إلى 426754.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و784433 حالة بعد تسجيل 3448 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91754 بعد تسجيل 24 وفاة جديدة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الهند تسجّل 44643 إصابة جديدة بكورونا و3448 حالة بألمانيا
سبق

سجّلت الهند اليوم 44643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و464 حالة وفاة في الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، في بيان لها، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 31.86 مليون حالة، بينما ارتفع مجمل الوفيات إلى 426754.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و784433 حالة بعد تسجيل 3448 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91754 بعد تسجيل 24 وفاة جديدة.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
01:17 PM

الهند تسجّل 44643 إصابة جديدة بكورونا و3448 حالة بألمانيا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
150

سجّلت الهند اليوم 44643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و464 حالة وفاة في الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، في بيان لها، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 31.86 مليون حالة، بينما ارتفع مجمل الوفيات إلى 426754.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و784433 حالة بعد تسجيل 3448 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91754 بعد تسجيل 24 وفاة جديدة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,461
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,269
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,569
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,182

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة