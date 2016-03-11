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"كورونا" إيران.. 63 وفاة جديدة وعدد المصابين يقفز لـ9 آلاف

بعد تسجيل 958 إصابة جديدة والوفيات أصبحت 354 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 354 شخصاً، بعد تسجيل 63 وفاة جديدة.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى تسعة آلاف شخص بعد تسجيل 958 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة وفق "روسيا اليوم" إن 2959 شخصاً تعافوا من إصاباتهم حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد إيران

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"كورونا" إيران.. 63 وفاة جديدة وعدد المصابين يقفز لـ9 آلاف
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 354 شخصاً، بعد تسجيل 63 وفاة جديدة.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى تسعة آلاف شخص بعد تسجيل 958 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة وفق "روسيا اليوم" إن 2959 شخصاً تعافوا من إصاباتهم حتى الآن.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
02:24 PM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
04:32 PM

"كورونا" إيران.. 63 وفاة جديدة وعدد المصابين يقفز لـ9 آلاف

بعد تسجيل 958 إصابة جديدة والوفيات أصبحت 354 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 354 شخصاً، بعد تسجيل 63 وفاة جديدة.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى تسعة آلاف شخص بعد تسجيل 958 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة وفق "روسيا اليوم" إن 2959 شخصاً تعافوا من إصاباتهم حتى الآن.

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