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المهمة الأخيرة .. إسقاط طائرة حوثية مسيّرة غرب صعدة كانت تستطلع

رُصدت بمجرد تحليقها .. الثانية التي أُسقطت في الدريهمي خلال أسبوع

كشفت مصادر عسكرية في محافظة صعدة، أن القوات العسكرية أسقطت أمس، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي في مديرية رازح- غربي المحافظة التي تعد معقل الميليشيات.

ووفق المصدر، فإن الطائرة الحوثية كانت تنفذ مهمات استطلاع لرصد مواقع القوات الحكومية وانتشار المقاتلين على الأرض، لافتاً إلى أنه تم رصدها بمجرد بدئها التحليق.

وكانت القوات المشتركة في مديرية الدريهمي، قد تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة وكانت حينها ثاني طائرة مسيّرة يتم إسقاطها في الدريهمي خلال أسبوع.

محافظة صعدة القوات العسكرية طائرة مسيّرة ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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المهمة الأخيرة .. إسقاط طائرة حوثية مسيّرة غرب صعدة كانت تستطلع
سبق

كشفت مصادر عسكرية في محافظة صعدة، أن القوات العسكرية أسقطت أمس، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي في مديرية رازح- غربي المحافظة التي تعد معقل الميليشيات.

ووفق المصدر، فإن الطائرة الحوثية كانت تنفذ مهمات استطلاع لرصد مواقع القوات الحكومية وانتشار المقاتلين على الأرض، لافتاً إلى أنه تم رصدها بمجرد بدئها التحليق.

وكانت القوات المشتركة في مديرية الدريهمي، قد تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة وكانت حينها ثاني طائرة مسيّرة يتم إسقاطها في الدريهمي خلال أسبوع.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
12:41 PM

المهمة الأخيرة .. إسقاط طائرة حوثية مسيّرة غرب صعدة كانت تستطلع

رُصدت بمجرد تحليقها .. الثانية التي أُسقطت في الدريهمي خلال أسبوع

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
4,431

كشفت مصادر عسكرية في محافظة صعدة، أن القوات العسكرية أسقطت أمس، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي في مديرية رازح- غربي المحافظة التي تعد معقل الميليشيات.

ووفق المصدر، فإن الطائرة الحوثية كانت تنفذ مهمات استطلاع لرصد مواقع القوات الحكومية وانتشار المقاتلين على الأرض، لافتاً إلى أنه تم رصدها بمجرد بدئها التحليق.

وكانت القوات المشتركة في مديرية الدريهمي، قد تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة وكانت حينها ثاني طائرة مسيّرة يتم إسقاطها في الدريهمي خلال أسبوع.

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