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إجراء احترازي.. "الخطوط البريطانية" تعلق رحلاتها إلى القاهرة 7 أيام

لندن نصحت رعاياها بعدم السفر إلى شرم الشيخ

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش أيروايز" اليوم (السبت) تعليق رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام بدءًا من اليوم.

وأفادت الشركة في بيان، أوردته "رويترز"، بأنها تراجع الإجراءات الأمنية في جميع مطارات العالم، وقد علقت الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم.

وبيّنت أنها لن تسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة.

وعندما طُلب من متحدثة باسم الشركة إعطاء تفاصيل أكثر عن سبب تعليق الرحلات الجوية، والترتيبات الأمنية التي تراجعها الشركة، قالت: "لا نناقش على الإطلاق الأمور المتعلقة بالأمن".

وفي السياق نفسه، ذكرت ثلاثة مصادر أمنية في مطار القاهرة أن طاقمًا بريطانيًّا راجع الأمن في مطار القاهرة يومَيْ الأربعاء والخميس الماضيَيْن. ولم تقدم المصادر تفاصيل أكثر.

وتنصح وزارة الخارجية البريطانية بعدم السفر جوًّا من وإلى منتجع شرم الشيخ المصري إلا للضرورة، ولكنها لم تصدر تحذيرات مماثلة ضد السفر من القاهرة وإليها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إجراء احترازي.. "الخطوط البريطانية" تعلق رحلاتها إلى القاهرة 7 أيام
سبق

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش أيروايز" اليوم (السبت) تعليق رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام بدءًا من اليوم.

وأفادت الشركة في بيان، أوردته "رويترز"، بأنها تراجع الإجراءات الأمنية في جميع مطارات العالم، وقد علقت الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم.

وبيّنت أنها لن تسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة.

وعندما طُلب من متحدثة باسم الشركة إعطاء تفاصيل أكثر عن سبب تعليق الرحلات الجوية، والترتيبات الأمنية التي تراجعها الشركة، قالت: "لا نناقش على الإطلاق الأمور المتعلقة بالأمن".

وفي السياق نفسه، ذكرت ثلاثة مصادر أمنية في مطار القاهرة أن طاقمًا بريطانيًّا راجع الأمن في مطار القاهرة يومَيْ الأربعاء والخميس الماضيَيْن. ولم تقدم المصادر تفاصيل أكثر.

وتنصح وزارة الخارجية البريطانية بعدم السفر جوًّا من وإلى منتجع شرم الشيخ المصري إلا للضرورة، ولكنها لم تصدر تحذيرات مماثلة ضد السفر من القاهرة وإليها.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
09:52 PM

إجراء احترازي.. "الخطوط البريطانية" تعلق رحلاتها إلى القاهرة 7 أيام

لندن نصحت رعاياها بعدم السفر إلى شرم الشيخ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش أيروايز" اليوم (السبت) تعليق رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام بدءًا من اليوم.

وأفادت الشركة في بيان، أوردته "رويترز"، بأنها تراجع الإجراءات الأمنية في جميع مطارات العالم، وقد علقت الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم.

وبيّنت أنها لن تسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة.

وعندما طُلب من متحدثة باسم الشركة إعطاء تفاصيل أكثر عن سبب تعليق الرحلات الجوية، والترتيبات الأمنية التي تراجعها الشركة، قالت: "لا نناقش على الإطلاق الأمور المتعلقة بالأمن".

وفي السياق نفسه، ذكرت ثلاثة مصادر أمنية في مطار القاهرة أن طاقمًا بريطانيًّا راجع الأمن في مطار القاهرة يومَيْ الأربعاء والخميس الماضيَيْن. ولم تقدم المصادر تفاصيل أكثر.

وتنصح وزارة الخارجية البريطانية بعدم السفر جوًّا من وإلى منتجع شرم الشيخ المصري إلا للضرورة، ولكنها لم تصدر تحذيرات مماثلة ضد السفر من القاهرة وإليها.

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