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73 جولة ميدانية تضبط ساعة العمل في مدارس الأفلاج

خلال تفقد "آل مغيرة" للعملية التعليمية بالمحافظة

تفقد مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، الأحد، سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

كما رصد 73 مشرفًا ومشرفة، الانضباط المدرسي خلال جولات ميدانية على جميع مدراس المحافظة، تزامنًا مع انطلاقة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وتابع المشرفون والمشرفات خلال جولاتهم، اليوم، جاهزية المدارس لبداية الفصل الدراسي الثاني، وإعداد المعلمين للدروس واكتمال توزيع المنهج، وتنفيذ تدريس المقررات الدراسية، وجاهزية الجدول المدرسي وإدخاله في برنامج "نور"، وتفعيل حصص اليوم الدراسي وعمليات التعليم والتعلم، ورصد غياب الطلاب وتثبيته في نظام "نور".

تعليم الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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73 جولة ميدانية تضبط ساعة العمل في مدارس الأفلاج
سبق

تفقد مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، الأحد، سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

كما رصد 73 مشرفًا ومشرفة، الانضباط المدرسي خلال جولات ميدانية على جميع مدراس المحافظة، تزامنًا مع انطلاقة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وتابع المشرفون والمشرفات خلال جولاتهم، اليوم، جاهزية المدارس لبداية الفصل الدراسي الثاني، وإعداد المعلمين للدروس واكتمال توزيع المنهج، وتنفيذ تدريس المقررات الدراسية، وجاهزية الجدول المدرسي وإدخاله في برنامج "نور"، وتفعيل حصص اليوم الدراسي وعمليات التعليم والتعلم، ورصد غياب الطلاب وتثبيته في نظام "نور".

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
06:09 PM

73 جولة ميدانية تضبط ساعة العمل في مدارس الأفلاج

خلال تفقد "آل مغيرة" للعملية التعليمية بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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تفقد مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، الأحد، سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

كما رصد 73 مشرفًا ومشرفة، الانضباط المدرسي خلال جولات ميدانية على جميع مدراس المحافظة، تزامنًا مع انطلاقة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وتابع المشرفون والمشرفات خلال جولاتهم، اليوم، جاهزية المدارس لبداية الفصل الدراسي الثاني، وإعداد المعلمين للدروس واكتمال توزيع المنهج، وتنفيذ تدريس المقررات الدراسية، وجاهزية الجدول المدرسي وإدخاله في برنامج "نور"، وتفعيل حصص اليوم الدراسي وعمليات التعليم والتعلم، ورصد غياب الطلاب وتثبيته في نظام "نور".

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