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جامعة نجران تحوّل دراسة الطلاب للمساء للحد من تأثير انقطاع الكهرباء

عمادة القبول ستتولّى تعديل الجداول.. ومواعيد الطالبات لن تتغيّر

أعلنت جامعة نجران، اليوم الخميس، عن تعديل مواعيد محاضرات الطلاب لتصبح في الفترة المسائية خلال الفصل الدراسي الصيفي بداية من الساعة الرابعة عصرًا.

وتفصيلًا: أوضحت الجامعة أن التعديل يأتي استجابة لمطالبات شركة الكهرباء، وإسهامًا من الجامعة في الحد من تأثير انقطاعات الكهرباء المتكررة.

وأفادت بأن القرار اتخذته لجنة الأزمات والمخاطر بالجامعة، لافتة إلى أن مواعيد محاضرات شطر الطالبات بالجامعة لن تتغيّر، ومشيرةً إلى أن عمادة القبول والتسجيل ستتولى مهمة تعديل جداول الطلاب الدراسية.

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جامعة نجران تحوّل دراسة الطلاب للمساء للحد من تأثير انقطاع الكهرباء
سبق

أعلنت جامعة نجران، اليوم الخميس، عن تعديل مواعيد محاضرات الطلاب لتصبح في الفترة المسائية خلال الفصل الدراسي الصيفي بداية من الساعة الرابعة عصرًا.

وتفصيلًا: أوضحت الجامعة أن التعديل يأتي استجابة لمطالبات شركة الكهرباء، وإسهامًا من الجامعة في الحد من تأثير انقطاعات الكهرباء المتكررة.

وأفادت بأن القرار اتخذته لجنة الأزمات والمخاطر بالجامعة، لافتة إلى أن مواعيد محاضرات شطر الطالبات بالجامعة لن تتغيّر، ومشيرةً إلى أن عمادة القبول والتسجيل ستتولى مهمة تعديل جداول الطلاب الدراسية.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
10:58 PM

جامعة نجران تحوّل دراسة الطلاب للمساء للحد من تأثير انقطاع الكهرباء

عمادة القبول ستتولّى تعديل الجداول.. ومواعيد الطالبات لن تتغيّر

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هادي آل كليب - نجران
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أعلنت جامعة نجران، اليوم الخميس، عن تعديل مواعيد محاضرات الطلاب لتصبح في الفترة المسائية خلال الفصل الدراسي الصيفي بداية من الساعة الرابعة عصرًا.

وتفصيلًا: أوضحت الجامعة أن التعديل يأتي استجابة لمطالبات شركة الكهرباء، وإسهامًا من الجامعة في الحد من تأثير انقطاعات الكهرباء المتكررة.

وأفادت بأن القرار اتخذته لجنة الأزمات والمخاطر بالجامعة، لافتة إلى أن مواعيد محاضرات شطر الطالبات بالجامعة لن تتغيّر، ومشيرةً إلى أن عمادة القبول والتسجيل ستتولى مهمة تعديل جداول الطلاب الدراسية.

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