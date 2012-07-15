نقديًّا وعينيًّا.. "أسرية الأفلاج" تدعم 140 شابًّا بـ1.4 مليون وتؤهلهم قبل الزواج

قدَّمت لهم دورات تأهيلية متنوعة للمساهمة في استمرار الحياة الزوجية

أظهرت إحصائية حديثة لجمعية التنمية الأسرية بالأفلاج أنها قامت بتقديم معونات نقدية وعينية لـ140 شابًّا مقبلين على الزواج، بمبلغ تجاوز مليونًا وأربعمائة ألف ريال، كما قدمت لهم دورات تأهيلية متنوعة للمساهمة في استمرار الحياة الزوجية.

وتفصيلاً، نفّذت الجمعية خلال ١٦ شهرًا ست دورات تدريبية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، قدمها مختصون في المجال الأسري بهدف التعرف على متطلبات الحياة الأسرية، والتعامل معها، والتعرف على الخصائص النفسية للزوجين. وشملت الدورات التدريبية الجوانب الشرعية والاقتصادية والنفسية والصحية والاجتماعية.