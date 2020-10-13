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"العثيمين": السعودية تقود "قمة العشرين" لتوحيد الجهود الدولية لصالح الإنسانية

قال إنها تهدف إلى خدمة الإنسانية عبر إشراك القيادات الدينية والمجتمعية

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين حول وباء كوفيد ـ 19، والذي عقد افتراضيًا في الرياض اليوم. يعتبر أحد المساعي العالمية النبيلة التي تهدف إلى خدمة الإنسانية عبر إشراك القيادات الدينية والمجتمعية في صناعة السياسات العالمية العامة.

وأشار إلى أهمية المساهمة الفعالة للقيادات الدينية في بلورة مفاهيم وقيم متجددة للعيش المشترك والتنمية المستدامة والتعايش السلمي والإيجابي بين الثقافات والأديان والحضارات.

وثمن الأمين العام الدور المهم والريادي الذي تضطلع به قيادة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين، مقدمًا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس القمة العشرين، رئيس القمة الإسلامية، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يبذلانه من جهود مشرفة لحشد التعاون، وتحفيز الاقتصاد العالمي، وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة كوفيد-19 خدمة للإنسانية في هذه الظروف العصيبة والاستثنائية.
وشدد العثيمين على تأكيد منظمة التعاون الإسلامي على أن التحديات العالمية الناجمة عن وباء كوفيد 19، توضح ضرورة مساهمة القادة الدينيين والمنظمات العقائدية في تقريب وجهات النظر بين المجتمعات المختلفة والانتصار لقيم التسامح والتضامن والاعتدال.

وأوضح الأمين العام أن المنظمة سارعت إلى تحمل مسؤولياتها بدعم الجهود الوطنية للدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها والمساهمة في المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية الهادفة لمعالجة الآثار السلبية للجائحة وتمكين الدول الأكثر هشاشة من وسائل الصمود والتعافي.

وأضاف أنه في سياق إشراك القيادات الدينية في جهود مواجهة وباء كوفيد 19، فقد عقد مجمع الفقه الإسلامي الدولي، في أبريل 2020، ندوة فقهية وطبية بمشاركة علماء مسلمين بارزين وخبراء طبيين لمناقشة انتشار هذه الجائحة واثارها من وجهتي النظر الدينية والطبية، خرجت بتوصيات مهمة خاصة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة بكيفية التعامل مع الوباء، ورفع الوعي بخطورته وبيان الرخص والضرورات التي دعت إليها الدراسات في فقه النوازل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العثيمين": السعودية تقود "قمة العشرين" لتوحيد الجهود الدولية لصالح الإنسانية
سبق

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين حول وباء كوفيد ـ 19، والذي عقد افتراضيًا في الرياض اليوم. يعتبر أحد المساعي العالمية النبيلة التي تهدف إلى خدمة الإنسانية عبر إشراك القيادات الدينية والمجتمعية في صناعة السياسات العالمية العامة.

وأشار إلى أهمية المساهمة الفعالة للقيادات الدينية في بلورة مفاهيم وقيم متجددة للعيش المشترك والتنمية المستدامة والتعايش السلمي والإيجابي بين الثقافات والأديان والحضارات.

وثمن الأمين العام الدور المهم والريادي الذي تضطلع به قيادة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين، مقدمًا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس القمة العشرين، رئيس القمة الإسلامية، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يبذلانه من جهود مشرفة لحشد التعاون، وتحفيز الاقتصاد العالمي، وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة كوفيد-19 خدمة للإنسانية في هذه الظروف العصيبة والاستثنائية.
وشدد العثيمين على تأكيد منظمة التعاون الإسلامي على أن التحديات العالمية الناجمة عن وباء كوفيد 19، توضح ضرورة مساهمة القادة الدينيين والمنظمات العقائدية في تقريب وجهات النظر بين المجتمعات المختلفة والانتصار لقيم التسامح والتضامن والاعتدال.

وأوضح الأمين العام أن المنظمة سارعت إلى تحمل مسؤولياتها بدعم الجهود الوطنية للدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها والمساهمة في المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية الهادفة لمعالجة الآثار السلبية للجائحة وتمكين الدول الأكثر هشاشة من وسائل الصمود والتعافي.

وأضاف أنه في سياق إشراك القيادات الدينية في جهود مواجهة وباء كوفيد 19، فقد عقد مجمع الفقه الإسلامي الدولي، في أبريل 2020، ندوة فقهية وطبية بمشاركة علماء مسلمين بارزين وخبراء طبيين لمناقشة انتشار هذه الجائحة واثارها من وجهتي النظر الدينية والطبية، خرجت بتوصيات مهمة خاصة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة بكيفية التعامل مع الوباء، ورفع الوعي بخطورته وبيان الرخص والضرورات التي دعت إليها الدراسات في فقه النوازل.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
07:36 PM

"العثيمين": السعودية تقود "قمة العشرين" لتوحيد الجهود الدولية لصالح الإنسانية

قال إنها تهدف إلى خدمة الإنسانية عبر إشراك القيادات الدينية والمجتمعية

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عبدالله الراجحي - جدة
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أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين حول وباء كوفيد ـ 19، والذي عقد افتراضيًا في الرياض اليوم. يعتبر أحد المساعي العالمية النبيلة التي تهدف إلى خدمة الإنسانية عبر إشراك القيادات الدينية والمجتمعية في صناعة السياسات العالمية العامة.

وأشار إلى أهمية المساهمة الفعالة للقيادات الدينية في بلورة مفاهيم وقيم متجددة للعيش المشترك والتنمية المستدامة والتعايش السلمي والإيجابي بين الثقافات والأديان والحضارات.

وثمن الأمين العام الدور المهم والريادي الذي تضطلع به قيادة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين، مقدمًا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس القمة العشرين، رئيس القمة الإسلامية، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يبذلانه من جهود مشرفة لحشد التعاون، وتحفيز الاقتصاد العالمي، وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة كوفيد-19 خدمة للإنسانية في هذه الظروف العصيبة والاستثنائية.
وشدد العثيمين على تأكيد منظمة التعاون الإسلامي على أن التحديات العالمية الناجمة عن وباء كوفيد 19، توضح ضرورة مساهمة القادة الدينيين والمنظمات العقائدية في تقريب وجهات النظر بين المجتمعات المختلفة والانتصار لقيم التسامح والتضامن والاعتدال.

وأوضح الأمين العام أن المنظمة سارعت إلى تحمل مسؤولياتها بدعم الجهود الوطنية للدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها والمساهمة في المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية الهادفة لمعالجة الآثار السلبية للجائحة وتمكين الدول الأكثر هشاشة من وسائل الصمود والتعافي.

وأضاف أنه في سياق إشراك القيادات الدينية في جهود مواجهة وباء كوفيد 19، فقد عقد مجمع الفقه الإسلامي الدولي، في أبريل 2020، ندوة فقهية وطبية بمشاركة علماء مسلمين بارزين وخبراء طبيين لمناقشة انتشار هذه الجائحة واثارها من وجهتي النظر الدينية والطبية، خرجت بتوصيات مهمة خاصة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة بكيفية التعامل مع الوباء، ورفع الوعي بخطورته وبيان الرخص والضرورات التي دعت إليها الدراسات في فقه النوازل.

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