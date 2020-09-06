وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 89.582 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 544 حالة وفاة.

وفي الكويت سجلت السلطات الصحية خلال الـ24 ساعة الماضية، 619 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.

كما أعلنت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 2.443 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 66.095 حالة.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل 513 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في البلاد 73.984 حالة.

513 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات و619 في الكويت صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-06 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل 513 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في البلاد 73.984 حالة. وأشارت الوزارة إلى شفاء 2.443 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 66.095 حالة. كما أعلنت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وفي الكويت سجلت السلطات الصحية خلال الـ24 ساعة الماضية، 619 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة. وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 89.582 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 544 حالة وفاة.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 01:52 PM

513 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات و619 في الكويت صحة أبو ظبي: مجموع الحالات المسجلة في البلاد 73.984





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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل 513 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في البلاد 73.984 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 2.443 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 66.095 حالة.

كما أعلنت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي الكويت سجلت السلطات الصحية خلال الـ24 ساعة الماضية، 619 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 89.582 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 544 حالة وفاة.