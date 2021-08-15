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التوقيت الأسرع يخطف "الهبوب" بـ 1.7 مليون ريال

باع عبدالرزاق سعد الشمري مالك المطية "الهبوب"، المشاركة في الأدوار التمهيدية من النسخة الثالثة في مهرجان ولي العهد للهجن، بـ 1.7 مليون ريال.

وبيعت "الهبوب" بعد ساعات من تحقيقها أسرع توقيت في السباقات المخصصة لفئة اللقايا "بكار وقعدان"، والتي انطلقت أمس السبت، واختتمت اليوم الأحد.

وفازت البكرة "الهبوب" أمس السبت، بنتيجة الشوط الثالث خلال الفترة المسائية، وقطعت مسافة الشوط البالغة "أربعة كيلومترات"، خلال 6:02 دقيقة، حيث يُعد التوقيت الأسرع لفئة اللقايا "بكار وقعدان"، من بين 64 شوطاً.

وحل القعود "شاهين" لمالكه مرضي خلف الشمري في المركز الثاني كأسرع توقيت، ضمن الفئة نفسها، بتوقيت 6:05 دقيقة، خلال فوزه بالشوط الرابع من الفترة المسائية أمس السبت، كما حققت البكرة "جبارة" لمالكها محمد نامي البقمي، ثالث أسرع توقيت بـ 6:07 دقيقة، خلال فوزها بالشوط الخامس من الفترة ذاتها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التوقيت الأسرع يخطف "الهبوب" بـ 1.7 مليون ريال
سبق

باع عبدالرزاق سعد الشمري مالك المطية "الهبوب"، المشاركة في الأدوار التمهيدية من النسخة الثالثة في مهرجان ولي العهد للهجن، بـ 1.7 مليون ريال.

وبيعت "الهبوب" بعد ساعات من تحقيقها أسرع توقيت في السباقات المخصصة لفئة اللقايا "بكار وقعدان"، والتي انطلقت أمس السبت، واختتمت اليوم الأحد.

وفازت البكرة "الهبوب" أمس السبت، بنتيجة الشوط الثالث خلال الفترة المسائية، وقطعت مسافة الشوط البالغة "أربعة كيلومترات"، خلال 6:02 دقيقة، حيث يُعد التوقيت الأسرع لفئة اللقايا "بكار وقعدان"، من بين 64 شوطاً.

وحل القعود "شاهين" لمالكه مرضي خلف الشمري في المركز الثاني كأسرع توقيت، ضمن الفئة نفسها، بتوقيت 6:05 دقيقة، خلال فوزه بالشوط الرابع من الفترة المسائية أمس السبت، كما حققت البكرة "جبارة" لمالكها محمد نامي البقمي، ثالث أسرع توقيت بـ 6:07 دقيقة، خلال فوزها بالشوط الخامس من الفترة ذاتها.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
07:10 PM

التوقيت الأسرع يخطف "الهبوب" بـ 1.7 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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باع عبدالرزاق سعد الشمري مالك المطية "الهبوب"، المشاركة في الأدوار التمهيدية من النسخة الثالثة في مهرجان ولي العهد للهجن، بـ 1.7 مليون ريال.

وبيعت "الهبوب" بعد ساعات من تحقيقها أسرع توقيت في السباقات المخصصة لفئة اللقايا "بكار وقعدان"، والتي انطلقت أمس السبت، واختتمت اليوم الأحد.

وفازت البكرة "الهبوب" أمس السبت، بنتيجة الشوط الثالث خلال الفترة المسائية، وقطعت مسافة الشوط البالغة "أربعة كيلومترات"، خلال 6:02 دقيقة، حيث يُعد التوقيت الأسرع لفئة اللقايا "بكار وقعدان"، من بين 64 شوطاً.

وحل القعود "شاهين" لمالكه مرضي خلف الشمري في المركز الثاني كأسرع توقيت، ضمن الفئة نفسها، بتوقيت 6:05 دقيقة، خلال فوزه بالشوط الرابع من الفترة المسائية أمس السبت، كما حققت البكرة "جبارة" لمالكها محمد نامي البقمي، ثالث أسرع توقيت بـ 6:07 دقيقة، خلال فوزها بالشوط الخامس من الفترة ذاتها.

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