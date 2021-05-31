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بريطانيا ترصد بداية موجة ثالثة لـ"كورونا" معظم إصاباتها بالسلالة الهندية

"جوبتا" بيّن أن هناك نمواً متسارعاً في عدد الحالات الجديدة

حذر الخبير البريطاني رافي جوبتا، اليوم الاثنين، من أنه يرصد بداية موجة تفش ثالثة لفيروس كورونا؛ بسبب انتشار السلالة الهندية لفيروس كورونا.

وأوضح "جوبتا"، وهو العضو بالمجموعة المعنية بمواجهة تهديدات الفيروس التنفسي الجديدة والناشئة، التي تقدم المشورة للحكومة، أن هناك نمواً متسارعاً في عدد حالات الإصابة الجديدة، وما لا يقل عن ثلاثة أرباعها مصابة بالسلالة الهندية، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار في حديثه لبرنامج "راديو 4 توداي" بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن عدد الحالات منخفض نسبياً في هذا الوقت؛ لأن جميع الموجات تبدأ بأعداد حالات قليلة، وبعد ذلك تصبح متفجرة، لذلك الأمر المهم الآن أننا نرى دلالات على بداية موجة.

ورجح "جوبتا" أن تستغرق هذه الموجة وقتاً أطول في الظهور؛ بسبب ارتفاع معدلات التطعيم، لذلك ربما يكون هناك حس زائف بالأمن لبعض الوقت، وهذا ما يقلق.

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بريطانيا ترصد بداية موجة ثالثة لـ"كورونا" معظم إصاباتها بالسلالة الهندية
سبق

حذر الخبير البريطاني رافي جوبتا، اليوم الاثنين، من أنه يرصد بداية موجة تفش ثالثة لفيروس كورونا؛ بسبب انتشار السلالة الهندية لفيروس كورونا.

وأوضح "جوبتا"، وهو العضو بالمجموعة المعنية بمواجهة تهديدات الفيروس التنفسي الجديدة والناشئة، التي تقدم المشورة للحكومة، أن هناك نمواً متسارعاً في عدد حالات الإصابة الجديدة، وما لا يقل عن ثلاثة أرباعها مصابة بالسلالة الهندية، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار في حديثه لبرنامج "راديو 4 توداي" بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن عدد الحالات منخفض نسبياً في هذا الوقت؛ لأن جميع الموجات تبدأ بأعداد حالات قليلة، وبعد ذلك تصبح متفجرة، لذلك الأمر المهم الآن أننا نرى دلالات على بداية موجة.

ورجح "جوبتا" أن تستغرق هذه الموجة وقتاً أطول في الظهور؛ بسبب ارتفاع معدلات التطعيم، لذلك ربما يكون هناك حس زائف بالأمن لبعض الوقت، وهذا ما يقلق.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
07:46 PM

بريطانيا ترصد بداية موجة ثالثة لـ"كورونا" معظم إصاباتها بالسلالة الهندية

"جوبتا" بيّن أن هناك نمواً متسارعاً في عدد الحالات الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر الخبير البريطاني رافي جوبتا، اليوم الاثنين، من أنه يرصد بداية موجة تفش ثالثة لفيروس كورونا؛ بسبب انتشار السلالة الهندية لفيروس كورونا.

وأوضح "جوبتا"، وهو العضو بالمجموعة المعنية بمواجهة تهديدات الفيروس التنفسي الجديدة والناشئة، التي تقدم المشورة للحكومة، أن هناك نمواً متسارعاً في عدد حالات الإصابة الجديدة، وما لا يقل عن ثلاثة أرباعها مصابة بالسلالة الهندية، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار في حديثه لبرنامج "راديو 4 توداي" بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن عدد الحالات منخفض نسبياً في هذا الوقت؛ لأن جميع الموجات تبدأ بأعداد حالات قليلة، وبعد ذلك تصبح متفجرة، لذلك الأمر المهم الآن أننا نرى دلالات على بداية موجة.

ورجح "جوبتا" أن تستغرق هذه الموجة وقتاً أطول في الظهور؛ بسبب ارتفاع معدلات التطعيم، لذلك ربما يكون هناك حس زائف بالأمن لبعض الوقت، وهذا ما يقلق.

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