أنباء عن إعفاء وكيل إمارة جازان بسبب تغريدات مسيئة

تم تداوُل أنباء عن إعفاء عبد الله المديميغ، وكيل إمارة منطقة جازان؛ وذلك بعد تداوُل تغريدات له مسيئة للوطن.
وكان عدد من الحسابات بتويتر قد تداولت تغريدات مسيئة منسوبة لوكيل إمارة جازان؛ وطالبوا بمحاسبته، وإحالته للتحقيق.
تم تداوُل أنباء عن إعفاء عبد الله المديميغ، وكيل إمارة منطقة جازان؛ وذلك بعد تداوُل تغريدات له مسيئة للوطن.
وكان عدد من الحسابات بتويتر قد تداولت تغريدات مسيئة منسوبة لوكيل إمارة جازان؛ وطالبوا بمحاسبته، وإحالته للتحقيق.جازان إمارة جازان وكيل إمارة جازان عبدالله المديميغ
تم تداوُل أنباء عن إعفاء عبد الله المديميغ، وكيل إمارة منطقة جازان؛ وذلك بعد تداوُل تغريدات له مسيئة للوطن.
وكان عدد من الحسابات بتويتر قد تداولت تغريدات مسيئة منسوبة لوكيل إمارة جازان؛ وطالبوا بمحاسبته، وإحالته للتحقيق.
تم تداوُل أنباء عن إعفاء عبد الله المديميغ، وكيل إمارة منطقة جازان؛ وذلك بعد تداوُل تغريدات له مسيئة للوطن.
وكان عدد من الحسابات بتويتر قد تداولت تغريدات مسيئة منسوبة لوكيل إمارة جازان؛ وطالبوا بمحاسبته، وإحالته للتحقيق.