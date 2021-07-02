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"الصحة": تسجيل 1338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1208 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 24 ساعة.. الهند تسجل 46617 إصابة جديدة و826 بكوريا الجنوبية و18 حالة بالصين

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، اليوم الجمعة، تسجيل 853 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليتجاوز عدد الوفيات منذ بدء الجائحة 400 ألف.

وسجلت الهند أيضاً 46617 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 30.45 مليون.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 826 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 158 ألفاً و549 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت 3 حالات وفاة إضافية؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2024.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن بر الصين الرئيس سجّل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت اللجنة في بيان أنه بهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس قد بلغ 91810 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

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خلال 24 ساعة.. الهند تسجل 46617 إصابة جديدة و826 بكوريا الجنوبية و18 حالة بالصين
سبق

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، اليوم الجمعة، تسجيل 853 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليتجاوز عدد الوفيات منذ بدء الجائحة 400 ألف.

وسجلت الهند أيضاً 46617 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 30.45 مليون.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 826 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 158 ألفاً و549 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت 3 حالات وفاة إضافية؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2024.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن بر الصين الرئيس سجّل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت اللجنة في بيان أنه بهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس قد بلغ 91810 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
01:43 PM

خلال 24 ساعة.. الهند تسجل 46617 إصابة جديدة و826 بكوريا الجنوبية و18 حالة بالصين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، اليوم الجمعة، تسجيل 853 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليتجاوز عدد الوفيات منذ بدء الجائحة 400 ألف.

وسجلت الهند أيضاً 46617 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 30.45 مليون.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 826 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 158 ألفاً و549 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت 3 حالات وفاة إضافية؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2024.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن بر الصين الرئيس سجّل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت اللجنة في بيان أنه بهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس قد بلغ 91810 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

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