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فريق من "تحقيق الرؤية" بـ"صحة نجران وجيزان" يستطلع نموذج الرعاية الصحية الحديث بالطائف

لتبادل الخبرات والمعارف حول تنفيذ مشاريع التحول الصحي ونشر ثقافة العمل بروح الفريق

زار فريق عمل من مكتب تحقيق الرؤية بالشؤون الصحية بمنطقتي نجران وجيزان، مكتب تحقيق الرؤية بصحة الطائف للاستطلاع على مشاريع نموذج الرعاية المنفذة.

واستقبل الفريق كلاً من: المساعد للتخطيط والتحول الدكتور عبدالسلام الشهري، وفريق نموذج الرعاية بقيادة الدكتورة فوزية السواط قائدة نموذج الرعاية الصحية بالطائف.

وأوضحت "السواط" أن دور مثل تلك الزيارات هو تبادل الخبرات والمعارف حول تنفيذ مشاريع التحول الصحي ونشر ثقافة العمل بروح الفريق.

واشتملت الزيارة على استعراض أبرز المشاريع بصحة الطائف، والتي تم تنفيذها طبقاً لمبادرات التحول الوطني, إضافة لشرح تفصيلي عن مسار المريض داخل الوحدات الطبية، وتنسيق الحالات، وعمليات المراقبة والتحكم والجودة، وإدارة المخاطر، وربط جميع المعنيين، ودورهم في دعم المشروع وأهمية التغيير ومواكبة التحول ونشر الوعي حول التحول الصحي، وأفضل الممارسات والسبل للتعامل مع الجمهور داخل المنشآت الصحية.

وكان من أبرز المشاريع التي نفذت في مجمع الملك فيصل الطبي هو مسار ارتفاع ضغط الدم.

يذكر أن مساهمة مجمع الملك فيصل الطبي دعمت تنفيذ المسار بالخبرات والإمكانات المتميزة، مما ساهم في نجاح مشروع الأمراض المزمنة.

واشتملت الزيارة على زيارة لمركز الرعاية الصحية بوسط المدينة، والذي يعمل على مدار الساعة، ويضم الكثير من التخصصات المختلفة التي أسهمت بدورها في تخفيف الضغط عن المستشفيات.

وتضم صحة الطائف 15 مستشفى و104 مراكز صحية تنتشر في الطائف، وسيتم تطبيق جميع المستشفيات والمراكز بصحة الطائف تدريجياً ليغطي مسار الرعاية المزمنة جميع الوحدات الصحية.

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فريق من "تحقيق الرؤية" بـ"صحة نجران وجيزان" يستطلع نموذج الرعاية الصحية الحديث بالطائف
سبق

زار فريق عمل من مكتب تحقيق الرؤية بالشؤون الصحية بمنطقتي نجران وجيزان، مكتب تحقيق الرؤية بصحة الطائف للاستطلاع على مشاريع نموذج الرعاية المنفذة.

واستقبل الفريق كلاً من: المساعد للتخطيط والتحول الدكتور عبدالسلام الشهري، وفريق نموذج الرعاية بقيادة الدكتورة فوزية السواط قائدة نموذج الرعاية الصحية بالطائف.

وأوضحت "السواط" أن دور مثل تلك الزيارات هو تبادل الخبرات والمعارف حول تنفيذ مشاريع التحول الصحي ونشر ثقافة العمل بروح الفريق.

واشتملت الزيارة على استعراض أبرز المشاريع بصحة الطائف، والتي تم تنفيذها طبقاً لمبادرات التحول الوطني, إضافة لشرح تفصيلي عن مسار المريض داخل الوحدات الطبية، وتنسيق الحالات، وعمليات المراقبة والتحكم والجودة، وإدارة المخاطر، وربط جميع المعنيين، ودورهم في دعم المشروع وأهمية التغيير ومواكبة التحول ونشر الوعي حول التحول الصحي، وأفضل الممارسات والسبل للتعامل مع الجمهور داخل المنشآت الصحية.

وكان من أبرز المشاريع التي نفذت في مجمع الملك فيصل الطبي هو مسار ارتفاع ضغط الدم.

يذكر أن مساهمة مجمع الملك فيصل الطبي دعمت تنفيذ المسار بالخبرات والإمكانات المتميزة، مما ساهم في نجاح مشروع الأمراض المزمنة.

واشتملت الزيارة على زيارة لمركز الرعاية الصحية بوسط المدينة، والذي يعمل على مدار الساعة، ويضم الكثير من التخصصات المختلفة التي أسهمت بدورها في تخفيف الضغط عن المستشفيات.

وتضم صحة الطائف 15 مستشفى و104 مراكز صحية تنتشر في الطائف، وسيتم تطبيق جميع المستشفيات والمراكز بصحة الطائف تدريجياً ليغطي مسار الرعاية المزمنة جميع الوحدات الصحية.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
11:36 PM

فريق من "تحقيق الرؤية" بـ"صحة نجران وجيزان" يستطلع نموذج الرعاية الصحية الحديث بالطائف

لتبادل الخبرات والمعارف حول تنفيذ مشاريع التحول الصحي ونشر ثقافة العمل بروح الفريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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زار فريق عمل من مكتب تحقيق الرؤية بالشؤون الصحية بمنطقتي نجران وجيزان، مكتب تحقيق الرؤية بصحة الطائف للاستطلاع على مشاريع نموذج الرعاية المنفذة.

واستقبل الفريق كلاً من: المساعد للتخطيط والتحول الدكتور عبدالسلام الشهري، وفريق نموذج الرعاية بقيادة الدكتورة فوزية السواط قائدة نموذج الرعاية الصحية بالطائف.

وأوضحت "السواط" أن دور مثل تلك الزيارات هو تبادل الخبرات والمعارف حول تنفيذ مشاريع التحول الصحي ونشر ثقافة العمل بروح الفريق.

واشتملت الزيارة على استعراض أبرز المشاريع بصحة الطائف، والتي تم تنفيذها طبقاً لمبادرات التحول الوطني, إضافة لشرح تفصيلي عن مسار المريض داخل الوحدات الطبية، وتنسيق الحالات، وعمليات المراقبة والتحكم والجودة، وإدارة المخاطر، وربط جميع المعنيين، ودورهم في دعم المشروع وأهمية التغيير ومواكبة التحول ونشر الوعي حول التحول الصحي، وأفضل الممارسات والسبل للتعامل مع الجمهور داخل المنشآت الصحية.

وكان من أبرز المشاريع التي نفذت في مجمع الملك فيصل الطبي هو مسار ارتفاع ضغط الدم.

يذكر أن مساهمة مجمع الملك فيصل الطبي دعمت تنفيذ المسار بالخبرات والإمكانات المتميزة، مما ساهم في نجاح مشروع الأمراض المزمنة.

واشتملت الزيارة على زيارة لمركز الرعاية الصحية بوسط المدينة، والذي يعمل على مدار الساعة، ويضم الكثير من التخصصات المختلفة التي أسهمت بدورها في تخفيف الضغط عن المستشفيات.

وتضم صحة الطائف 15 مستشفى و104 مراكز صحية تنتشر في الطائف، وسيتم تطبيق جميع المستشفيات والمراكز بصحة الطائف تدريجياً ليغطي مسار الرعاية المزمنة جميع الوحدات الصحية.

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