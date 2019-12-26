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"الحربي" للمرتبة العاشرة‎ بوزارة المالية

يتلقى عبدالله بن شايق الحربي، أحد منسوبي وزارة المالية فرع منطقة مكة الكرمة، التهاني بمناسبة صدور قرار ترقيته للمرتبة العاشرة.

وعبر "الحربي" عن سعادته بمناسبة الترقية، مؤكدًا على أنها ستكون خير حافز له لخدمة دينه، ووطنه.

الحربي وزارة المالية مكة الكرمة

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"الحربي" للمرتبة العاشرة‎ بوزارة المالية
سبق

يتلقى عبدالله بن شايق الحربي، أحد منسوبي وزارة المالية فرع منطقة مكة الكرمة، التهاني بمناسبة صدور قرار ترقيته للمرتبة العاشرة.

وعبر "الحربي" عن سعادته بمناسبة الترقية، مؤكدًا على أنها ستكون خير حافز له لخدمة دينه، ووطنه.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
03:05 PM

"الحربي" للمرتبة العاشرة‎ بوزارة المالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يتلقى عبدالله بن شايق الحربي، أحد منسوبي وزارة المالية فرع منطقة مكة الكرمة، التهاني بمناسبة صدور قرار ترقيته للمرتبة العاشرة.

وعبر "الحربي" عن سعادته بمناسبة الترقية، مؤكدًا على أنها ستكون خير حافز له لخدمة دينه، ووطنه.

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