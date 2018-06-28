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"بلينكن": 10 آلاف "داعشي" لايزالون محتجزين لدى الأكراد والوضع غير مقبول

دعا الدول إلى إعادة مواطنيها المنضمين للتنظيم

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الاثنين)، عن أن عشرة آلاف من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي ما زالوا رهن الاحتجاز في معسكرات تديرها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

ووصف "بلينكن" في كلمة في افتتاح اجتماع في روما لتجديد الجهود الدولية لمحاربة التنظيم المتشدد، الوضع بأنه غير مقبول، وفقاً لـ"رويترز".

وبين الوزير الأمريكي أن واشنطن تواصل حث الدول، بما في ذلك أعضاء التحالف ضد تنظيم "داعش"، على إعادة مواطنيها الذين انضموا إلى التنظيم وتأهيلهم أو محاكمتهم.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلينكن": 10 آلاف "داعشي" لايزالون محتجزين لدى الأكراد والوضع غير مقبول
سبق

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الاثنين)، عن أن عشرة آلاف من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي ما زالوا رهن الاحتجاز في معسكرات تديرها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

ووصف "بلينكن" في كلمة في افتتاح اجتماع في روما لتجديد الجهود الدولية لمحاربة التنظيم المتشدد، الوضع بأنه غير مقبول، وفقاً لـ"رويترز".

وبين الوزير الأمريكي أن واشنطن تواصل حث الدول، بما في ذلك أعضاء التحالف ضد تنظيم "داعش"، على إعادة مواطنيها الذين انضموا إلى التنظيم وتأهيلهم أو محاكمتهم.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
02:52 PM

"بلينكن": 10 آلاف "داعشي" لايزالون محتجزين لدى الأكراد والوضع غير مقبول

دعا الدول إلى إعادة مواطنيها المنضمين للتنظيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,903

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الاثنين)، عن أن عشرة آلاف من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي ما زالوا رهن الاحتجاز في معسكرات تديرها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

ووصف "بلينكن" في كلمة في افتتاح اجتماع في روما لتجديد الجهود الدولية لمحاربة التنظيم المتشدد، الوضع بأنه غير مقبول، وفقاً لـ"رويترز".

وبين الوزير الأمريكي أن واشنطن تواصل حث الدول، بما في ذلك أعضاء التحالف ضد تنظيم "داعش"، على إعادة مواطنيها الذين انضموا إلى التنظيم وتأهيلهم أو محاكمتهم.

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