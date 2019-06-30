احتفل الشاب سعيد بن عبدالرحمن القمعري الغامدي بزواجه على كريمة الإعلامي محمد بن غرم الله الغامدي بمدينة الطائف في حفل حضره جمع غفير من الأعيان والشخصيات والأقارب، والأصدقاء.
الغامدي يحتفل بزواجه في الطائف
احتفل الشاب سعيد بن عبدالرحمن القمعري الغامدي بزواجه على كريمة الإعلامي محمد بن غرم الله الغامدي بمدينة الطائف في حفل حضره جمع غفير من الأعيان والشخصيات والأقارب، والأصدقاء.
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الغامدي يحتفل بزواجه في الطائفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-30
احتفل الشاب سعيد بن عبدالرحمن القمعري الغامدي بزواجه على كريمة الإعلامي محمد بن غرم الله الغامدي بمدينة الطائف في حفل حضره جمع غفير من الأعيان والشخصيات والأقارب، والأصدقاء.
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
09:16 PM
الغامدي يحتفل بزواجه في الطائف
احتفل الشاب سعيد بن عبدالرحمن القمعري الغامدي بزواجه على كريمة الإعلامي محمد بن غرم الله الغامدي بمدينة الطائف في حفل حضره جمع غفير من الأعيان والشخصيات والأقارب، والأصدقاء.
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