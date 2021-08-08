بـ 25 مليار دولار.. أرباح "أرامكو" تفوق أكبر 5 شركات نفط بالعالم مجتمعة

خلال الربع الثاني من العام الجاري وبحصة بلغت 52% مقارنة بالآخرين

تفوقت شركة أرامكو السعودية، بشكل هائل، على نظرائها أكبر خمس شركات نفط في العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث تجاوزت أرباحها بمفردها، الأرباح الصافية للشركات الخمس مجتمعة بنسبة 52 في المائة.

وشركات النفط الخمس، هي: إكسون موبيل، وشيفرون "الولايات المتحدة"، وتوتال "فرنسا"، وشل "بريطانيا وهولندا"، وبي بي "بريطانيا".

ووفق "الاقتصادية"، استند ذلك إلى البيانات المالية للشركات، بلغ صافي الربح لشركة أرامكو السعودية 25.5 مليار دولار، تعادل في 52 المائة مقارنة بأرباح الشركات الخمس مجتمعة، البالغة 16.74 مليار دولار.

وتوزعت أرباح الشركات الخمس بين 4.7 مليار دولار لشركة إكسون موبيل، و3.3 مليار دولار لشركة شيفرون، و2.2 مليار دولار لشركة توتال، 3.43 مليار دولار لشركة شل، و3.12 مليار دولار لشركة بي بي.

وأعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، اليوم، نتائجها المالية عن الربع الثاني من عام 2021، حيث بلغ صافي الدخل 95.5 مليار ريال سعودي (25.5 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 288% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وأعلنت الشركة توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار أمريكي)، وبلغ صافي دخل الشركة عن النصف الأول من العام 176.9 مليار ريال سعودي (47.2 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 103% عن الفترة نفسها من عام 2020.

وتُعزى هذه النتائج في المقام الأول، إلى ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الطلب العالمي في أعقاب تخفيف قيود مواجهة فيروس كورونا على مستوى العالم، وتنفيذ حملات التطعيم على نطاق واسع، وتطبيق أساليب تحفيزية، وتسارع وتيرة النشاط في الأسواق الرئيسة.