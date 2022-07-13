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حِزَم وأدوات تدريبية.. تعاون سعودي بريطاني لتعزيز مجال أمن الطيران

عبر اتفاقية بين "الطيران المدني" ووزارة النقل بالمملكة المتحدة

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية الملحق (أ) المنبثق من مذكرة التعاون بين الهيئة ووزارة النقل في المملكة المتحدة بشأن تبادل حزم وأدوات تدريبية في مجال أمن الطيران المدني.

ومثَّل الجانب السعودي مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لأمن الطيران محمد بن سعد الفوزان، فيما مثَّل الجانب البريطاني نائب المدير العام لعمليات أمن الطيران بوزارة النقل في المملكة المتحدة كاشف شاودري.

وتناول الملحق (أ) المنبثق من مذكرة التعاون بين الهيئة ووزارة النقل في المملكة المتحدة موضوعات دعم وتطوير ورفع كفاءة العاملين في مجال أمن الطيران.

يُذكر أن مذكرة التفاهم التي وُقعت بين الجانبين في إبريل 2018م في الرياض تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدَيْن في مجال أمن الطيران المدني، وتأهيل وتدريب وبناء القدرات، والاطلاع على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مختلف مجالات أمن الطيران المدني. كما شملت تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفَيْن للمساعدة على تطوير وتحسين البنية الأساسية لأمن الطيران المدني، وقواعده القياسية، وإجراءاته وسياساته.


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حِزَم وأدوات تدريبية.. تعاون سعودي بريطاني لتعزيز مجال أمن الطيران
سبق

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية الملحق (أ) المنبثق من مذكرة التعاون بين الهيئة ووزارة النقل في المملكة المتحدة بشأن تبادل حزم وأدوات تدريبية في مجال أمن الطيران المدني.

ومثَّل الجانب السعودي مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لأمن الطيران محمد بن سعد الفوزان، فيما مثَّل الجانب البريطاني نائب المدير العام لعمليات أمن الطيران بوزارة النقل في المملكة المتحدة كاشف شاودري.

وتناول الملحق (أ) المنبثق من مذكرة التعاون بين الهيئة ووزارة النقل في المملكة المتحدة موضوعات دعم وتطوير ورفع كفاءة العاملين في مجال أمن الطيران.

يُذكر أن مذكرة التفاهم التي وُقعت بين الجانبين في إبريل 2018م في الرياض تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدَيْن في مجال أمن الطيران المدني، وتأهيل وتدريب وبناء القدرات، والاطلاع على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مختلف مجالات أمن الطيران المدني. كما شملت تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفَيْن للمساعدة على تطوير وتحسين البنية الأساسية لأمن الطيران المدني، وقواعده القياسية، وإجراءاته وسياساته.


13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
08:13 PM

حِزَم وأدوات تدريبية.. تعاون سعودي بريطاني لتعزيز مجال أمن الطيران

عبر اتفاقية بين "الطيران المدني" ووزارة النقل بالمملكة المتحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية الملحق (أ) المنبثق من مذكرة التعاون بين الهيئة ووزارة النقل في المملكة المتحدة بشأن تبادل حزم وأدوات تدريبية في مجال أمن الطيران المدني.

ومثَّل الجانب السعودي مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لأمن الطيران محمد بن سعد الفوزان، فيما مثَّل الجانب البريطاني نائب المدير العام لعمليات أمن الطيران بوزارة النقل في المملكة المتحدة كاشف شاودري.

وتناول الملحق (أ) المنبثق من مذكرة التعاون بين الهيئة ووزارة النقل في المملكة المتحدة موضوعات دعم وتطوير ورفع كفاءة العاملين في مجال أمن الطيران.

يُذكر أن مذكرة التفاهم التي وُقعت بين الجانبين في إبريل 2018م في الرياض تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدَيْن في مجال أمن الطيران المدني، وتأهيل وتدريب وبناء القدرات، والاطلاع على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مختلف مجالات أمن الطيران المدني. كما شملت تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفَيْن للمساعدة على تطوير وتحسين البنية الأساسية لأمن الطيران المدني، وقواعده القياسية، وإجراءاته وسياساته.


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