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خام "برنت" يواصل الارتفاع مقترباً من 71 دولاراً بعد قرار "أوبك+"

وسط توقعات بتعافي الطلب على الوقود في الولايات المتحدة أثناء الصيف

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء عند أعلى مستوى في عامين بعد قرارات "أوبك+"، ووسط توقعات بتعافي الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بقوة في أثناء فصل الصيف.

وقرر منتجو النفط في منظمة "أوبك+" الإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية حتى نهاية يوليو المقبل، التي تستهدف زيادة المعروض 2.1 مليون برميل يومياً في الفترة بين مايو حتى يوليو.

وقال المحللون لدى شركة الخدمات المالية "أي إن جي" إن السوق تركز بصورة أكبر على التوقعات المتعلقة بالفترة المتبقية من العام الجاري التي تتضمّن حدوث عمليات سحب كبيرة للمخزونات بدءاً من سبتمبر حتى نهاية 2021، وفقاً لوكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس 0.4% إلى 70.54 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما سجّلت 70.95 دولار في وقت سابق من التداولات.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو 0.3% عند 67.94 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات مخزونات النفط الأولية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم، فيما تكشف إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة بيانات المخزونات النهائية غداً.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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خام "برنت" يواصل الارتفاع مقترباً من 71 دولاراً بعد قرار "أوبك+"
سبق

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء عند أعلى مستوى في عامين بعد قرارات "أوبك+"، ووسط توقعات بتعافي الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بقوة في أثناء فصل الصيف.

وقرر منتجو النفط في منظمة "أوبك+" الإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية حتى نهاية يوليو المقبل، التي تستهدف زيادة المعروض 2.1 مليون برميل يومياً في الفترة بين مايو حتى يوليو.

وقال المحللون لدى شركة الخدمات المالية "أي إن جي" إن السوق تركز بصورة أكبر على التوقعات المتعلقة بالفترة المتبقية من العام الجاري التي تتضمّن حدوث عمليات سحب كبيرة للمخزونات بدءاً من سبتمبر حتى نهاية 2021، وفقاً لوكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس 0.4% إلى 70.54 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما سجّلت 70.95 دولار في وقت سابق من التداولات.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو 0.3% عند 67.94 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات مخزونات النفط الأولية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم، فيما تكشف إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة بيانات المخزونات النهائية غداً.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
09:56 AM

خام "برنت" يواصل الارتفاع مقترباً من 71 دولاراً بعد قرار "أوبك+"

وسط توقعات بتعافي الطلب على الوقود في الولايات المتحدة أثناء الصيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء عند أعلى مستوى في عامين بعد قرارات "أوبك+"، ووسط توقعات بتعافي الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بقوة في أثناء فصل الصيف.

وقرر منتجو النفط في منظمة "أوبك+" الإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية حتى نهاية يوليو المقبل، التي تستهدف زيادة المعروض 2.1 مليون برميل يومياً في الفترة بين مايو حتى يوليو.

وقال المحللون لدى شركة الخدمات المالية "أي إن جي" إن السوق تركز بصورة أكبر على التوقعات المتعلقة بالفترة المتبقية من العام الجاري التي تتضمّن حدوث عمليات سحب كبيرة للمخزونات بدءاً من سبتمبر حتى نهاية 2021، وفقاً لوكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس 0.4% إلى 70.54 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما سجّلت 70.95 دولار في وقت سابق من التداولات.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو 0.3% عند 67.94 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات مخزونات النفط الأولية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم، فيما تكشف إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة بيانات المخزونات النهائية غداً.

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