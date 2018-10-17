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الإطاحة بعماله آسيوية تدير مصنعاً للخمور في أحد المساكن برفحاء

مصادر لـ"سبق": عصابة من 4 جناة وتم تحويلهم للجهات المختصة

تمكنت شرطة محافظة رفحاء، أمس، من الإطاحة بعماله آسيوية تدير مصنعاً للخمور في أحد المساكن بالمحافظة وجرى على الفور إيقافهم.

وفي هذا السياق أوضحت مصادر لـ“سبق" أن العمالة الآسيوية عددهم أربعة أشخاص، وضُبط بحوزتهم داخل المصنع 40 جالونًا سعة 10 لترات و30 قارورة ماء جميعها معبأة بمادة العرق المسكر وكانت مجهزة للبيع.

وذكرت المصادر أن العمالة الأربعة جرى إيقافهم وأحيلت أوراق القضية الخاصة بهم إلى جهة الاختصاص.

رفحاء شرطة محافظة رفحاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإطاحة بعماله آسيوية تدير مصنعاً للخمور في أحد المساكن برفحاء
سبق

تمكنت شرطة محافظة رفحاء، أمس، من الإطاحة بعماله آسيوية تدير مصنعاً للخمور في أحد المساكن بالمحافظة وجرى على الفور إيقافهم.

وفي هذا السياق أوضحت مصادر لـ“سبق" أن العمالة الآسيوية عددهم أربعة أشخاص، وضُبط بحوزتهم داخل المصنع 40 جالونًا سعة 10 لترات و30 قارورة ماء جميعها معبأة بمادة العرق المسكر وكانت مجهزة للبيع.

وذكرت المصادر أن العمالة الأربعة جرى إيقافهم وأحيلت أوراق القضية الخاصة بهم إلى جهة الاختصاص.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
04:24 PM
اخر تعديل
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
07:11 PM

الإطاحة بعماله آسيوية تدير مصنعاً للخمور في أحد المساكن برفحاء

مصادر لـ"سبق": عصابة من 4 جناة وتم تحويلهم للجهات المختصة

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عويد التومي - رفحاء
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2,346

تمكنت شرطة محافظة رفحاء، أمس، من الإطاحة بعماله آسيوية تدير مصنعاً للخمور في أحد المساكن بالمحافظة وجرى على الفور إيقافهم.

وفي هذا السياق أوضحت مصادر لـ“سبق" أن العمالة الآسيوية عددهم أربعة أشخاص، وضُبط بحوزتهم داخل المصنع 40 جالونًا سعة 10 لترات و30 قارورة ماء جميعها معبأة بمادة العرق المسكر وكانت مجهزة للبيع.

وذكرت المصادر أن العمالة الأربعة جرى إيقافهم وأحيلت أوراق القضية الخاصة بهم إلى جهة الاختصاص.

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