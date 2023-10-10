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كافاني: رقم 7 واللعب في صفوف مانشستر يونايتد.. سعادة كبيرة

قال الأوروجوياني إدينسون كافاني المنضم حديثاً إلى مانشستر يونايتد، أنه سعيد بالتحدي الجديد الذي يمثله اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤكداً أنه سيكون جديراً بارتداء القميص رقم 7 في مهمته الجديدة.
وغادر كافاني باريس سان جيرمان بطل فرنسا، بعد نهاية عقده في الموسم الماضي، وانضم إلى يونايتد في صفقة مجانية، بناءً على عقد لعام واحد يتضمن بنداً يتيح تمديد الارتباط بين الطرفين لعام إضافي.
وفي الفريق الإنجليزي سيرتدي كافاني القميص رقم 7، الذي سبقه في ارتدائه نجوم كبار في الفريق مثل جورج بست وإيريك كانتونا وديفيد بيكام وكريستيانو رونالدو.
وقال كافاني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي ليونايتد: "أعرف أنه بمجرد النزول إلى أرض الملعب لا يكون لرقم قميصك أي تأثير عليك، لكن عندما تحصل على فرصة ارتداء القميص رقم 7 في مانشستر يونايتد فإنها فعلاً مسؤولية جميلة، أتمنى أن أكون جديراً بذلك، وأن أترك هذا الرقم في منزلة مرموقة كما فعل من ارتدوه قبلي".
وأحرز كافاني 200 هدف في 301 مباراة مع باريس سان جيرمان، وكان الهداف التاريخي للفريق الفرنسي عندما تركه وهو يأمل في تحقيق إنجاز مماثل على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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كافاني: رقم 7 واللعب في صفوف مانشستر يونايتد.. سعادة كبيرة
سبق

قال الأوروجوياني إدينسون كافاني المنضم حديثاً إلى مانشستر يونايتد، أنه سعيد بالتحدي الجديد الذي يمثله اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤكداً أنه سيكون جديراً بارتداء القميص رقم 7 في مهمته الجديدة.
وغادر كافاني باريس سان جيرمان بطل فرنسا، بعد نهاية عقده في الموسم الماضي، وانضم إلى يونايتد في صفقة مجانية، بناءً على عقد لعام واحد يتضمن بنداً يتيح تمديد الارتباط بين الطرفين لعام إضافي.
وفي الفريق الإنجليزي سيرتدي كافاني القميص رقم 7، الذي سبقه في ارتدائه نجوم كبار في الفريق مثل جورج بست وإيريك كانتونا وديفيد بيكام وكريستيانو رونالدو.
وقال كافاني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي ليونايتد: "أعرف أنه بمجرد النزول إلى أرض الملعب لا يكون لرقم قميصك أي تأثير عليك، لكن عندما تحصل على فرصة ارتداء القميص رقم 7 في مانشستر يونايتد فإنها فعلاً مسؤولية جميلة، أتمنى أن أكون جديراً بذلك، وأن أترك هذا الرقم في منزلة مرموقة كما فعل من ارتدوه قبلي".
وأحرز كافاني 200 هدف في 301 مباراة مع باريس سان جيرمان، وكان الهداف التاريخي للفريق الفرنسي عندما تركه وهو يأمل في تحقيق إنجاز مماثل على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
05:12 PM

كافاني: رقم 7 واللعب في صفوف مانشستر يونايتد.. سعادة كبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الأوروجوياني إدينسون كافاني المنضم حديثاً إلى مانشستر يونايتد، أنه سعيد بالتحدي الجديد الذي يمثله اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤكداً أنه سيكون جديراً بارتداء القميص رقم 7 في مهمته الجديدة.
وغادر كافاني باريس سان جيرمان بطل فرنسا، بعد نهاية عقده في الموسم الماضي، وانضم إلى يونايتد في صفقة مجانية، بناءً على عقد لعام واحد يتضمن بنداً يتيح تمديد الارتباط بين الطرفين لعام إضافي.
وفي الفريق الإنجليزي سيرتدي كافاني القميص رقم 7، الذي سبقه في ارتدائه نجوم كبار في الفريق مثل جورج بست وإيريك كانتونا وديفيد بيكام وكريستيانو رونالدو.
وقال كافاني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي ليونايتد: "أعرف أنه بمجرد النزول إلى أرض الملعب لا يكون لرقم قميصك أي تأثير عليك، لكن عندما تحصل على فرصة ارتداء القميص رقم 7 في مانشستر يونايتد فإنها فعلاً مسؤولية جميلة، أتمنى أن أكون جديراً بذلك، وأن أترك هذا الرقم في منزلة مرموقة كما فعل من ارتدوه قبلي".
وأحرز كافاني 200 هدف في 301 مباراة مع باريس سان جيرمان، وكان الهداف التاريخي للفريق الفرنسي عندما تركه وهو يأمل في تحقيق إنجاز مماثل على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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