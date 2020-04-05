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"الصحة" في مؤتمرها الصحفي تعلن: تسجيل 206 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي 2385 حالة

"الصحة": تسجيل 206 إصابات بـ"كورونا" في آخر 24 ساعة.. وحالات التعافي ترتفع لـ488

"العبدالعالي": إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2385 حالة حتى الآن.. والوفيات 34 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد 05 أبريل 2020، عن تسجيل 206 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2385 حالة حتى الآن.

وكشف "العبدالعالي" عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 488 بعد تسجيل 68 حالة تعافٍ جديدة.

وأوضح أن نسبة السعوديين المصابين بالفيروس من إجمالي الحالات بلغ 47%، فيما بلغت نسبة غير السعوديين 53% من إجمالي الحالات.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 206 إصابات بـ"كورونا" في آخر 24 ساعة.. وحالات التعافي ترتفع لـ488
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد 05 أبريل 2020، عن تسجيل 206 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2385 حالة حتى الآن.

وكشف "العبدالعالي" عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 488 بعد تسجيل 68 حالة تعافٍ جديدة.

وأوضح أن نسبة السعوديين المصابين بالفيروس من إجمالي الحالات بلغ 47%، فيما بلغت نسبة غير السعوديين 53% من إجمالي الحالات.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
03:39 PM
اخر تعديل
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
03:58 PM

"الصحة": تسجيل 206 إصابات بـ"كورونا" في آخر 24 ساعة.. وحالات التعافي ترتفع لـ488

"العبدالعالي": إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2385 حالة حتى الآن.. والوفيات 34 حالة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
23
38,583

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد 05 أبريل 2020، عن تسجيل 206 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2385 حالة حتى الآن.

وكشف "العبدالعالي" عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 488 بعد تسجيل 68 حالة تعافٍ جديدة.

وأوضح أن نسبة السعوديين المصابين بالفيروس من إجمالي الحالات بلغ 47%، فيما بلغت نسبة غير السعوديين 53% من إجمالي الحالات.

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