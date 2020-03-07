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إيران: 145 وفاة و6000 مصاب بـ"كورونا".. وإعلان حالة التأهب القصوى في 3 محافظات

وزير الصحة: بلادنا تواجه ظروفاً صعبة للغاية

أعلنت السلطات الإيرانية حالة التأهب القصوى في 3 محافظات بسبب فيروس "كورونا".

وطبقاً لوكالة "فارس" الإيرانية الرسمية، أن المحافظات الثلاث هي: قم، جيلان، ومازندران.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" إلى 145 والمصابين إلى 5823 شخصاً.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1076 حالة إصابة جديدة في البلاد، ووفاة 21 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتةً إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس "كورونا" إلى 1669 شخصاً.


وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في العاصمة طهران بلغ 1539 حالة.

من جهته، أكد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن بلاده تواجه ظروفاً صعبة للغاية، داعياً المواطنين إلى الالتزام بتوصيات وزارة الصحة للحدّ من انتشار الفيروس.

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إيران: 145 وفاة و6000 مصاب بـ"كورونا".. وإعلان حالة التأهب القصوى في 3 محافظات
سبق

أعلنت السلطات الإيرانية حالة التأهب القصوى في 3 محافظات بسبب فيروس "كورونا".

وطبقاً لوكالة "فارس" الإيرانية الرسمية، أن المحافظات الثلاث هي: قم، جيلان، ومازندران.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" إلى 145 والمصابين إلى 5823 شخصاً.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1076 حالة إصابة جديدة في البلاد، ووفاة 21 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتةً إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس "كورونا" إلى 1669 شخصاً.


وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في العاصمة طهران بلغ 1539 حالة.

من جهته، أكد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن بلاده تواجه ظروفاً صعبة للغاية، داعياً المواطنين إلى الالتزام بتوصيات وزارة الصحة للحدّ من انتشار الفيروس.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
07:19 PM

إيران: 145 وفاة و6000 مصاب بـ"كورونا".. وإعلان حالة التأهب القصوى في 3 محافظات

وزير الصحة: بلادنا تواجه ظروفاً صعبة للغاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الإيرانية حالة التأهب القصوى في 3 محافظات بسبب فيروس "كورونا".

وطبقاً لوكالة "فارس" الإيرانية الرسمية، أن المحافظات الثلاث هي: قم، جيلان، ومازندران.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" إلى 145 والمصابين إلى 5823 شخصاً.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1076 حالة إصابة جديدة في البلاد، ووفاة 21 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتةً إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس "كورونا" إلى 1669 شخصاً.


وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في العاصمة طهران بلغ 1539 حالة.

من جهته، أكد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن بلاده تواجه ظروفاً صعبة للغاية، داعياً المواطنين إلى الالتزام بتوصيات وزارة الصحة للحدّ من انتشار الفيروس.

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