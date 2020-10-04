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فيديو مخيف: قطع الرجل رأس النخلة فلقي عقابه في الحال

كان الجذع يهتز عاليًا في السماء

كشف شريط فيديو عن لحظة مرعبة، عاشها رجل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عقب قيامه بقطع رأس نخلة عالية، يبلغ ارتفاعها أكثر من 30 مترًا.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع المشهد المخيف يوم 25 سبتمبر الماضي بمدينة سان بيرنادينو في ولاية كاليفورنيا، حينما تسلق رجل شجاع نخلة عالية مستخدمًا حبالاً ومعدات التسلق؛ ليقوم بتقليمها، وقطع بعض الجريد والسعف، التي يمكن أن تتسبب في أضرار وإصابات لو سقطت من ارتفاع أكثر من 30 مترًا.

ويُظهر الفيديو أن الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته بدأ في قطع الجريد والسعف باستخدام منشار كهربائي، بينما كانت النخلة تنحني نحو الأرض تحت وزن الرجل. وفجأة ارتكب الرجل خطأ قاتلاً، حين بدأ المنشار الكهربائي يقطع في جذع النخلة نفسها، وفي ثوان سقط رأس النخلة بالكامل. وقد لقي الرجل عقابه حين راح جذع النخلة يهتز جيئة وذهابًا عاليًا في السماء تحت ثقل الرجل، الذي خشي على حياته من السقوط؛ فظل ممسكًا بالجذع بقوة للحظات حتى هدأ.

ووصفت الصحيفة الرجل بقولها: "كان كورقة شجر يتمايل بها الجذع في الهواء".

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فيديو مخيف: قطع الرجل رأس النخلة فلقي عقابه في الحال
سبق

كشف شريط فيديو عن لحظة مرعبة، عاشها رجل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عقب قيامه بقطع رأس نخلة عالية، يبلغ ارتفاعها أكثر من 30 مترًا.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع المشهد المخيف يوم 25 سبتمبر الماضي بمدينة سان بيرنادينو في ولاية كاليفورنيا، حينما تسلق رجل شجاع نخلة عالية مستخدمًا حبالاً ومعدات التسلق؛ ليقوم بتقليمها، وقطع بعض الجريد والسعف، التي يمكن أن تتسبب في أضرار وإصابات لو سقطت من ارتفاع أكثر من 30 مترًا.

ويُظهر الفيديو أن الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته بدأ في قطع الجريد والسعف باستخدام منشار كهربائي، بينما كانت النخلة تنحني نحو الأرض تحت وزن الرجل. وفجأة ارتكب الرجل خطأ قاتلاً، حين بدأ المنشار الكهربائي يقطع في جذع النخلة نفسها، وفي ثوان سقط رأس النخلة بالكامل. وقد لقي الرجل عقابه حين راح جذع النخلة يهتز جيئة وذهابًا عاليًا في السماء تحت ثقل الرجل، الذي خشي على حياته من السقوط؛ فظل ممسكًا بالجذع بقوة للحظات حتى هدأ.

ووصفت الصحيفة الرجل بقولها: "كان كورقة شجر يتمايل بها الجذع في الهواء".

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
01:12 AM

فيديو مخيف: قطع الرجل رأس النخلة فلقي عقابه في الحال

كان الجذع يهتز عاليًا في السماء

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
4,408

كشف شريط فيديو عن لحظة مرعبة، عاشها رجل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عقب قيامه بقطع رأس نخلة عالية، يبلغ ارتفاعها أكثر من 30 مترًا.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع المشهد المخيف يوم 25 سبتمبر الماضي بمدينة سان بيرنادينو في ولاية كاليفورنيا، حينما تسلق رجل شجاع نخلة عالية مستخدمًا حبالاً ومعدات التسلق؛ ليقوم بتقليمها، وقطع بعض الجريد والسعف، التي يمكن أن تتسبب في أضرار وإصابات لو سقطت من ارتفاع أكثر من 30 مترًا.

ويُظهر الفيديو أن الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته بدأ في قطع الجريد والسعف باستخدام منشار كهربائي، بينما كانت النخلة تنحني نحو الأرض تحت وزن الرجل. وفجأة ارتكب الرجل خطأ قاتلاً، حين بدأ المنشار الكهربائي يقطع في جذع النخلة نفسها، وفي ثوان سقط رأس النخلة بالكامل. وقد لقي الرجل عقابه حين راح جذع النخلة يهتز جيئة وذهابًا عاليًا في السماء تحت ثقل الرجل، الذي خشي على حياته من السقوط؛ فظل ممسكًا بالجذع بقوة للحظات حتى هدأ.

ووصفت الصحيفة الرجل بقولها: "كان كورقة شجر يتمايل بها الجذع في الهواء".

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