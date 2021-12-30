وأوضح، عبر حسابه على "تويتر": "تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق #الرياض و#الشرقية وجنوبي #الحدود_الشمالية وشرقي منطقتي #حائل و#القصيم، وتشمل أجزاء من #مكة #عسير #الباحة".

تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية، اليوم.

"المطرية" مستمرة والرياض حاضرة.. "خريطة الهطولات" يرسمها "المسند" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-30 تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية، اليوم. وأوضح، عبر حسابه على "تويتر": "تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق #الرياض و#الشرقية وجنوبي #الحدود_الشمالية وشرقي منطقتي #حائل و#القصيم، وتشمل أجزاء من #مكة #عسير #الباحة".

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443 08:47 AM

"المطرية" مستمرة والرياض حاضرة.. "خريطة الهطولات" يرسمها "المسند" تَوَقَّعَها حالةً متفرقة على مناطق عدة تشمل أجزاء من مكة وعسير والباحة





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تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية، اليوم.

وأوضح، عبر حسابه على "تويتر": "تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق #الرياض و#الشرقية وجنوبي #الحدود_الشمالية وشرقي منطقتي #حائل و#القصيم، وتشمل أجزاء من #مكة #عسير #الباحة".