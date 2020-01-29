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أمير الجوف يبارك تسجيل واحة دومة الجندل ضمن قائمة التراث الإسلامي

الموافقة على القرار صدرت بإجماع من دول منظمة التعاون الإسلامي

بارك أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز؛ تسجيل واحة دومة الجندل ضمن قائمة التراث في العالم الإسلامي، بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف ياسر بن إبراهيم العلي؛ يرافقه رئيس قسم المحافظة على التراث العمران بفرع الهيئة أحمد بن عبدالكريم الهذلول؛ في مكتب أمير المنطقة بديوان الإمارة.

وأبلغ "العلي"؛ أمير المنطقة بأن تسجيل واحة دومة الجندل تمّت الموافقة عليه بإجماع من دول منظمة التعاون الإسلامي التي تضم في عضويتها 57 دولة.

وأكّد أن هذا التسجيل يأتي تتويجاً للمكانتين التاريخية والحضارية التي تحظى بهما المملكة بشكل عام ومنطقة الجوف بشكل خاص, ومن شأنه إعطاء دفعة قوية للجهود التي تبذلها الدولة في إبراز وحماية مواقع التراث بالمملكة وتسجيل مزيدٍ من المواقع التراثية في منطقة الجوف.

وأشار "العلي"؛ إلى أن واحة دومة الجندل تعد من المواقع المرشحة للتسجيل في قائمة التراث العالمي في "اليونسكو".

وتحتضن واحة دومة الجندل بمنطقة الجوف: مسجد عمر بن الخطاب، وقلعة مارد، وسوق دومة الجندل التاريخي، وحي الدرع، ومتحف الجوف الإقليمي، ومقومات متنوعة بجميع الأنماط السياحية؛ كالتراث الوطني والساحة الزراعية والبيئية التي تجذب أعداداً كبيرة من الزوّار الباحثين عن الأصالة والتراث.

أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز واحة دومة الجندل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الجوف يبارك تسجيل واحة دومة الجندل ضمن قائمة التراث الإسلامي
سبق

بارك أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز؛ تسجيل واحة دومة الجندل ضمن قائمة التراث في العالم الإسلامي، بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف ياسر بن إبراهيم العلي؛ يرافقه رئيس قسم المحافظة على التراث العمران بفرع الهيئة أحمد بن عبدالكريم الهذلول؛ في مكتب أمير المنطقة بديوان الإمارة.

وأبلغ "العلي"؛ أمير المنطقة بأن تسجيل واحة دومة الجندل تمّت الموافقة عليه بإجماع من دول منظمة التعاون الإسلامي التي تضم في عضويتها 57 دولة.

وأكّد أن هذا التسجيل يأتي تتويجاً للمكانتين التاريخية والحضارية التي تحظى بهما المملكة بشكل عام ومنطقة الجوف بشكل خاص, ومن شأنه إعطاء دفعة قوية للجهود التي تبذلها الدولة في إبراز وحماية مواقع التراث بالمملكة وتسجيل مزيدٍ من المواقع التراثية في منطقة الجوف.

وأشار "العلي"؛ إلى أن واحة دومة الجندل تعد من المواقع المرشحة للتسجيل في قائمة التراث العالمي في "اليونسكو".

وتحتضن واحة دومة الجندل بمنطقة الجوف: مسجد عمر بن الخطاب، وقلعة مارد، وسوق دومة الجندل التاريخي، وحي الدرع، ومتحف الجوف الإقليمي، ومقومات متنوعة بجميع الأنماط السياحية؛ كالتراث الوطني والساحة الزراعية والبيئية التي تجذب أعداداً كبيرة من الزوّار الباحثين عن الأصالة والتراث.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
01:11 PM

أمير الجوف يبارك تسجيل واحة دومة الجندل ضمن قائمة التراث الإسلامي

الموافقة على القرار صدرت بإجماع من دول منظمة التعاون الإسلامي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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بارك أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز؛ تسجيل واحة دومة الجندل ضمن قائمة التراث في العالم الإسلامي، بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف ياسر بن إبراهيم العلي؛ يرافقه رئيس قسم المحافظة على التراث العمران بفرع الهيئة أحمد بن عبدالكريم الهذلول؛ في مكتب أمير المنطقة بديوان الإمارة.

وأبلغ "العلي"؛ أمير المنطقة بأن تسجيل واحة دومة الجندل تمّت الموافقة عليه بإجماع من دول منظمة التعاون الإسلامي التي تضم في عضويتها 57 دولة.

وأكّد أن هذا التسجيل يأتي تتويجاً للمكانتين التاريخية والحضارية التي تحظى بهما المملكة بشكل عام ومنطقة الجوف بشكل خاص, ومن شأنه إعطاء دفعة قوية للجهود التي تبذلها الدولة في إبراز وحماية مواقع التراث بالمملكة وتسجيل مزيدٍ من المواقع التراثية في منطقة الجوف.

وأشار "العلي"؛ إلى أن واحة دومة الجندل تعد من المواقع المرشحة للتسجيل في قائمة التراث العالمي في "اليونسكو".

وتحتضن واحة دومة الجندل بمنطقة الجوف: مسجد عمر بن الخطاب، وقلعة مارد، وسوق دومة الجندل التاريخي، وحي الدرع، ومتحف الجوف الإقليمي، ومقومات متنوعة بجميع الأنماط السياحية؛ كالتراث الوطني والساحة الزراعية والبيئية التي تجذب أعداداً كبيرة من الزوّار الباحثين عن الأصالة والتراث.

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