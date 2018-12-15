النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تمديد فترتي مزاد الإغلاق الثلاثاء تزامناً مع بدء انضمام "أرامكو" إلى مؤشر MSCI

"تداول": لتصبح عشرين دقيقة بدلاً من عشر دقائق وذلك ليوم واحد فقط

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم، أنه سيتم يوم بعد غد الثلاثاء تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الثلاثاء.

وأضافت: يأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء الانضمام السريع لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء 18/ 12/ 2019م، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 17/ 12/ 2019م.

تداول أرامكو تداول أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تمديد فترتي مزاد الإغلاق الثلاثاء تزامناً مع بدء انضمام "أرامكو" إلى مؤشر MSCI
سبق

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم، أنه سيتم يوم بعد غد الثلاثاء تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الثلاثاء.

وأضافت: يأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء الانضمام السريع لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء 18/ 12/ 2019م، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 17/ 12/ 2019م.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
03:56 PM

تمديد فترتي مزاد الإغلاق الثلاثاء تزامناً مع بدء انضمام "أرامكو" إلى مؤشر MSCI

"تداول": لتصبح عشرين دقيقة بدلاً من عشر دقائق وذلك ليوم واحد فقط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
7,688

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم، أنه سيتم يوم بعد غد الثلاثاء تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الثلاثاء.

وأضافت: يأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء الانضمام السريع لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء 18/ 12/ 2019م، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 17/ 12/ 2019م.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,257
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,218
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,599
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,017

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة