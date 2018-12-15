تمديد فترتي مزاد الإغلاق الثلاثاء تزامناً مع بدء انضمام "أرامكو" إلى مؤشر MSCI

"تداول": لتصبح عشرين دقيقة بدلاً من عشر دقائق وذلك ليوم واحد فقط

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم، أنه سيتم يوم بعد غد الثلاثاء تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الثلاثاء.

وأضافت: يأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء الانضمام السريع لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء 18/ 12/ 2019م، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 17/ 12/ 2019م.