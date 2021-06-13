قطر: تسجيل 1828 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 78416
تعافي 1956 شخصًا يرفع حصيلة عدد حالات الشفاء لـ55252
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 1828 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وتعافي 1956 شخصًا من المرض، وذلك في الـ 24 ساعة الأخيرة.
وقالت وزارة الصحة القطرية: إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 78416 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء في دولة قطر وصل إلى 55252 حالة.
فيروس كورونا الجديد
قطر: تسجيل 1828 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 78416
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-13
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 1828 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وتعافي 1956 شخصًا من المرض، وذلك في الـ 24 ساعة الأخيرة.
وقالت وزارة الصحة القطرية: إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 78416 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء في دولة قطر وصل إلى 55252 حالة.
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
02:00 PM
قطر: تسجيل 1828 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 78416
تعافي 1956 شخصًا يرفع حصيلة عدد حالات الشفاء لـ55252
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 1828 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وتعافي 1956 شخصًا من المرض، وذلك في الـ 24 ساعة الأخيرة.
وقالت وزارة الصحة القطرية: إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 78416 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء في دولة قطر وصل إلى 55252 حالة.