النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد "مرقوق أم كوجي".. سفير اليابان يأكل المفطح بالـ 5.. والنصيحة من محافظ

إتقانه للعربية وعشقه للأطعمة السعودية جعلاه محط متابعة واسعة هو وزوجته

نشر السفير الياباني بالمملكة فوميو ايواي؛ فيديو على حسابه الرسمي بـ"تويتر" تحت عنوان "جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء واستعنت بنصائح محافظ شقراء حتى أجيد تناول الطعام بالخمس".

وقال "ايواي": "قمت اليوم بزيارة إلى محافظة شقراء بمنطقة الرياض وتشرّفت بالتعرُّف على محافظ شقراء عادل البواردي؛ وخلال اللقاء تم استعراض ما تتميز به محافظة شقراء في إطار التنمية المستدامة".

وتابع في تغريدة أخرى: "تشرّفت بلقاء رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف بالمدينة الجامعية".

يُذكر أنه وفي وقت سابق حظيت تغريدة للسفير الياباني بالرياض، فوميو إيواي؛ بتفاعل كبير؛ بعدما كشف السفير أنه بدأ رياضة المشي لتجنب زيادة الوزن، فتفاعل معه المغرّدون بنصائح عدة قابلها السفير بتقديم الشكر لهم.

وكان قد قال السفير الياباني عبر حسابه في "تويتر": "بدأت رياضة المشي صباحاً اعتباراً من اليوم لتجنب زيادة مزيد من الوزن. لقد ازداد وزني بشكل ملحوظ وقمت بتوسيع كل بناطيلي منذ قدومي إلى الرياض في فبراير، وهذا بفضل كرم الضيافة من قِبل أصدقائي السعوديين الذين أشكرهم دائماً على ذلك".

ويحظى السفير الياباني وزوجته "أم كوجي" بمتابعة واسعة على "تويتر" فهو يتقن العربية بطلاقة ومن عشاق الأطعمة السعودية التراثية، حيث إنه غرّد -قبل أيام- بصورة لزوجته في المطبخ معلقاً عليها: "أم كوجي تعلمت كيف تعمل المرقوق.. أتطلع إلى تناول المرقوق الذي طبخته بنفسها يوماً ما في المستقبل القريب، إن شاء الله".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد "مرقوق أم كوجي".. سفير اليابان يأكل المفطح بالـ 5.. والنصيحة من محافظ
سبق

نشر السفير الياباني بالمملكة فوميو ايواي؛ فيديو على حسابه الرسمي بـ"تويتر" تحت عنوان "جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء واستعنت بنصائح محافظ شقراء حتى أجيد تناول الطعام بالخمس".

وقال "ايواي": "قمت اليوم بزيارة إلى محافظة شقراء بمنطقة الرياض وتشرّفت بالتعرُّف على محافظ شقراء عادل البواردي؛ وخلال اللقاء تم استعراض ما تتميز به محافظة شقراء في إطار التنمية المستدامة".

وتابع في تغريدة أخرى: "تشرّفت بلقاء رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف بالمدينة الجامعية".

يُذكر أنه وفي وقت سابق حظيت تغريدة للسفير الياباني بالرياض، فوميو إيواي؛ بتفاعل كبير؛ بعدما كشف السفير أنه بدأ رياضة المشي لتجنب زيادة الوزن، فتفاعل معه المغرّدون بنصائح عدة قابلها السفير بتقديم الشكر لهم.

وكان قد قال السفير الياباني عبر حسابه في "تويتر": "بدأت رياضة المشي صباحاً اعتباراً من اليوم لتجنب زيادة مزيد من الوزن. لقد ازداد وزني بشكل ملحوظ وقمت بتوسيع كل بناطيلي منذ قدومي إلى الرياض في فبراير، وهذا بفضل كرم الضيافة من قِبل أصدقائي السعوديين الذين أشكرهم دائماً على ذلك".

ويحظى السفير الياباني وزوجته "أم كوجي" بمتابعة واسعة على "تويتر" فهو يتقن العربية بطلاقة ومن عشاق الأطعمة السعودية التراثية، حيث إنه غرّد -قبل أيام- بصورة لزوجته في المطبخ معلقاً عليها: "أم كوجي تعلمت كيف تعمل المرقوق.. أتطلع إلى تناول المرقوق الذي طبخته بنفسها يوماً ما في المستقبل القريب، إن شاء الله".

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
10:58 AM

بعد "مرقوق أم كوجي".. سفير اليابان يأكل المفطح بالـ 5.. والنصيحة من محافظ

إتقانه للعربية وعشقه للأطعمة السعودية جعلاه محط متابعة واسعة هو وزوجته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,084

نشر السفير الياباني بالمملكة فوميو ايواي؛ فيديو على حسابه الرسمي بـ"تويتر" تحت عنوان "جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء واستعنت بنصائح محافظ شقراء حتى أجيد تناول الطعام بالخمس".

وقال "ايواي": "قمت اليوم بزيارة إلى محافظة شقراء بمنطقة الرياض وتشرّفت بالتعرُّف على محافظ شقراء عادل البواردي؛ وخلال اللقاء تم استعراض ما تتميز به محافظة شقراء في إطار التنمية المستدامة".

وتابع في تغريدة أخرى: "تشرّفت بلقاء رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف بالمدينة الجامعية".

يُذكر أنه وفي وقت سابق حظيت تغريدة للسفير الياباني بالرياض، فوميو إيواي؛ بتفاعل كبير؛ بعدما كشف السفير أنه بدأ رياضة المشي لتجنب زيادة الوزن، فتفاعل معه المغرّدون بنصائح عدة قابلها السفير بتقديم الشكر لهم.

وكان قد قال السفير الياباني عبر حسابه في "تويتر": "بدأت رياضة المشي صباحاً اعتباراً من اليوم لتجنب زيادة مزيد من الوزن. لقد ازداد وزني بشكل ملحوظ وقمت بتوسيع كل بناطيلي منذ قدومي إلى الرياض في فبراير، وهذا بفضل كرم الضيافة من قِبل أصدقائي السعوديين الذين أشكرهم دائماً على ذلك".

ويحظى السفير الياباني وزوجته "أم كوجي" بمتابعة واسعة على "تويتر" فهو يتقن العربية بطلاقة ومن عشاق الأطعمة السعودية التراثية، حيث إنه غرّد -قبل أيام- بصورة لزوجته في المطبخ معلقاً عليها: "أم كوجي تعلمت كيف تعمل المرقوق.. أتطلع إلى تناول المرقوق الذي طبخته بنفسها يوماً ما في المستقبل القريب، إن شاء الله".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,444
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,568
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,797
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,828

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة