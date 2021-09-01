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"الرويلي" يرعى تخريج الدفعة الأولى من تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة

بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز

رعى اليوم رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة، اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، كلمة أكد فيها أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعيَّنات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاج إليها الوزارة.

وأضاف بأن للمركز رسالة مهمة، هي توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة، وبيئة تعليمية مثالية، وفقًا لمقاييس عالمية للجودة، تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي بهدف الوصول إلى أداء أفضل، يساعد على تحقيق أهداف الوزارة مستقبلاً.

بعد ذلك ألقى الرئيس رقباء سليمان بن مسعود المالكي، قائد مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة المكلف، كلمة بهذه المناسبة، ثم تقدم مساعد قائد مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة، الرئيس رقباء هادي بن مطر العنزي؛ ليُلقي على الخريجات القَسَم لتأديته. بعد ذلك أُعلنت النتائج وأسماء المتفوقات والفائزات بالجوائز.

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"الرويلي" يرعى تخريج الدفعة الأولى من تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة
سبق

رعى اليوم رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة، اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، كلمة أكد فيها أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعيَّنات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاج إليها الوزارة.

وأضاف بأن للمركز رسالة مهمة، هي توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة، وبيئة تعليمية مثالية، وفقًا لمقاييس عالمية للجودة، تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي بهدف الوصول إلى أداء أفضل، يساعد على تحقيق أهداف الوزارة مستقبلاً.

بعد ذلك ألقى الرئيس رقباء سليمان بن مسعود المالكي، قائد مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة المكلف، كلمة بهذه المناسبة، ثم تقدم مساعد قائد مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة، الرئيس رقباء هادي بن مطر العنزي؛ ليُلقي على الخريجات القَسَم لتأديته. بعد ذلك أُعلنت النتائج وأسماء المتفوقات والفائزات بالجوائز.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
09:19 PM

"الرويلي" يرعى تخريج الدفعة الأولى من تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة

بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رعى اليوم رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة، اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، كلمة أكد فيها أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعيَّنات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاج إليها الوزارة.

وأضاف بأن للمركز رسالة مهمة، هي توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة، وبيئة تعليمية مثالية، وفقًا لمقاييس عالمية للجودة، تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي بهدف الوصول إلى أداء أفضل، يساعد على تحقيق أهداف الوزارة مستقبلاً.

بعد ذلك ألقى الرئيس رقباء سليمان بن مسعود المالكي، قائد مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة المكلف، كلمة بهذه المناسبة، ثم تقدم مساعد قائد مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة، الرئيس رقباء هادي بن مطر العنزي؛ ليُلقي على الخريجات القَسَم لتأديته. بعد ذلك أُعلنت النتائج وأسماء المتفوقات والفائزات بالجوائز.

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