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رئيس وزراء الصين يزور أوهان بؤرة تفشي فيروس كورونا

لتفقد الجهود المستمرة لاحتواء الوباء وتحدث مع مرضى وعاملين

قالت الحكومة الصينية، في بيان، إن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ؛ زار يوم الإثنين مدينة أوهان؛ بؤرة تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 80 شخصاً وأصاب أكثر من 2700 آخرين في البلاد.

ووفق "رويترز"، أضاف البيان أن لي؛ توجّه إلى المدينة لتفقد الجهود المستمرة لاحتواء الوباء، وتحدث مع مرضى وعاملين في القطاع الطبي.

رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ مدينة أوهان فيروس كورونا الجديد الصين

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس وزراء الصين يزور أوهان بؤرة تفشي فيروس كورونا
سبق

قالت الحكومة الصينية، في بيان، إن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ؛ زار يوم الإثنين مدينة أوهان؛ بؤرة تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 80 شخصاً وأصاب أكثر من 2700 آخرين في البلاد.

ووفق "رويترز"، أضاف البيان أن لي؛ توجّه إلى المدينة لتفقد الجهود المستمرة لاحتواء الوباء، وتحدث مع مرضى وعاملين في القطاع الطبي.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
09:29 AM

رئيس وزراء الصين يزور أوهان بؤرة تفشي فيروس كورونا

لتفقد الجهود المستمرة لاحتواء الوباء وتحدث مع مرضى وعاملين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الحكومة الصينية، في بيان، إن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ؛ زار يوم الإثنين مدينة أوهان؛ بؤرة تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 80 شخصاً وأصاب أكثر من 2700 آخرين في البلاد.

ووفق "رويترز"، أضاف البيان أن لي؛ توجّه إلى المدينة لتفقد الجهود المستمرة لاحتواء الوباء، وتحدث مع مرضى وعاملين في القطاع الطبي.

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