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تطمن في بيشة.. 40900 مستفيد و6 عيادات

متاحة للجميع "مواطنين ومقيمين ومخالفي إقامة"

قدّمت عيادات "تطمن " في بيشة خِدْماتها لـ "40900" مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال "6" عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة، وذلك في كل من: مركز صحي مخطط 1 (24ساعة)، ومستشفى تبالة العام، ومستشفى تثليث العام، ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي البظاظة، ومركز صحي خثعم (16ساعة).

يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، والأعراض الأخرى لفيروس كورونا.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن بيشة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تطمن في بيشة.. 40900 مستفيد و6 عيادات
سبق

قدّمت عيادات "تطمن " في بيشة خِدْماتها لـ "40900" مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال "6" عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة، وذلك في كل من: مركز صحي مخطط 1 (24ساعة)، ومستشفى تبالة العام، ومستشفى تثليث العام، ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي البظاظة، ومركز صحي خثعم (16ساعة).

يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، والأعراض الأخرى لفيروس كورونا.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
12:12 PM

تطمن في بيشة.. 40900 مستفيد و6 عيادات

متاحة للجميع "مواطنين ومقيمين ومخالفي إقامة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيشة
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قدّمت عيادات "تطمن " في بيشة خِدْماتها لـ "40900" مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال "6" عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة، وذلك في كل من: مركز صحي مخطط 1 (24ساعة)، ومستشفى تبالة العام، ومستشفى تثليث العام، ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي البظاظة، ومركز صحي خثعم (16ساعة).

يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، والأعراض الأخرى لفيروس كورونا.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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