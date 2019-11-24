"البرهان" يعتزم ترك السياسة والتقاعد من الجيش عقب انتخابات 2023
أكد التزامه بإجرائها لإعادة السلطة للمدنيين
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم (الأربعاء)، عزمه ترك السياسة والتقاعد من القوات المسلحة بعد انتخابات عام 2023.
وأكد "البرهان" في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، التزامه بإجراء انتخابات 2023 وإعادة السلطة إلى المدنيين، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وقال قائد الجيش: "بعد انتخابات 2023، سأغادر وأهتم بعملي الخاص، وسأترك القوات المسلحة أيضاً".
"البرهان" يعتزم ترك السياسة والتقاعد من الجيش عقب انتخابات 2023
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-24
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم (الأربعاء)، عزمه ترك السياسة والتقاعد من القوات المسلحة بعد انتخابات عام 2023.
وأكد "البرهان" في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، التزامه بإجراء انتخابات 2023 وإعادة السلطة إلى المدنيين، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وقال قائد الجيش: "بعد انتخابات 2023، سأغادر وأهتم بعملي الخاص، وسأترك القوات المسلحة أيضاً".
24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
05:37 PM
"البرهان" يعتزم ترك السياسة والتقاعد من الجيش عقب انتخابات 2023
أكد التزامه بإجرائها لإعادة السلطة للمدنيين
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم (الأربعاء)، عزمه ترك السياسة والتقاعد من القوات المسلحة بعد انتخابات عام 2023.
وأكد "البرهان" في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، التزامه بإجراء انتخابات 2023 وإعادة السلطة إلى المدنيين، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وقال قائد الجيش: "بعد انتخابات 2023، سأغادر وأهتم بعملي الخاص، وسأترك القوات المسلحة أيضاً".