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"البرهان" يعتزم ترك السياسة والتقاعد من الجيش عقب انتخابات 2023

أكد التزامه بإجرائها لإعادة السلطة للمدنيين

‬أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم (الأربعاء)، عزمه ترك السياسة والتقاعد من القوات المسلحة بعد انتخابات عام 2023.

وأكد "البرهان" في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، التزامه بإجراء انتخابات 2023 وإعادة السلطة إلى المدنيين، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وقال قائد الجيش: "بعد انتخابات 2023، سأغادر وأهتم بعملي الخاص، وسأترك القوات المسلحة أيضاً".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"البرهان" يعتزم ترك السياسة والتقاعد من الجيش عقب انتخابات 2023
سبق

‬أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم (الأربعاء)، عزمه ترك السياسة والتقاعد من القوات المسلحة بعد انتخابات عام 2023.

وأكد "البرهان" في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، التزامه بإجراء انتخابات 2023 وإعادة السلطة إلى المدنيين، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وقال قائد الجيش: "بعد انتخابات 2023، سأغادر وأهتم بعملي الخاص، وسأترك القوات المسلحة أيضاً".

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
05:37 PM

"البرهان" يعتزم ترك السياسة والتقاعد من الجيش عقب انتخابات 2023

أكد التزامه بإجرائها لإعادة السلطة للمدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,076

‬أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم (الأربعاء)، عزمه ترك السياسة والتقاعد من القوات المسلحة بعد انتخابات عام 2023.

وأكد "البرهان" في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، التزامه بإجراء انتخابات 2023 وإعادة السلطة إلى المدنيين، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وقال قائد الجيش: "بعد انتخابات 2023، سأغادر وأهتم بعملي الخاص، وسأترك القوات المسلحة أيضاً".

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