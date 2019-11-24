"البرهان" يعتزم ترك السياسة والتقاعد من الجيش عقب انتخابات 2023

أكد التزامه بإجرائها لإعادة السلطة للمدنيين

‬أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم (الأربعاء)، عزمه ترك السياسة والتقاعد من القوات المسلحة بعد انتخابات عام 2023.

وأكد "البرهان" في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، التزامه بإجراء انتخابات 2023 وإعادة السلطة إلى المدنيين، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وقال قائد الجيش: "بعد انتخابات 2023، سأغادر وأهتم بعملي الخاص، وسأترك القوات المسلحة أيضاً".