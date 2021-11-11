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المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يبدأ جولة شرق أوسطية تشمل 4 دول

"مالي" يجري مشاورات حول ملفات طهران المثيرة للقلق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مبعوثها الخاص بشأن إيران روبرت مالي، غادر اليوم (الخميس) إلى الشرق الأوسط على رأس وفد رسمي مشترك بين الوزارات لتنسيق مواقف واشنطن مع شركائها هناك.

وأوضحت الوزارة أن جولة "مالي" الإقليمية ستستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، وستشمل الإمارات وإسرائيل والسعودية والبحرين، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن هذه الجولة تهدف إلى إجراء مشاورات مع الشركاء، وحضور سلسلة لقاءات إقليمية.

ولفتت الوزارة إلى أن "مالي" سينسق نهج واشنطن إزاء طيف واسع من مباعث القلق المتعلقة بإيران، منها أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار، والجولة السابعة القادمة من المباحثات حول إمكانية العودة المتبادلة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يبدأ جولة شرق أوسطية تشمل 4 دول
سبق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مبعوثها الخاص بشأن إيران روبرت مالي، غادر اليوم (الخميس) إلى الشرق الأوسط على رأس وفد رسمي مشترك بين الوزارات لتنسيق مواقف واشنطن مع شركائها هناك.

وأوضحت الوزارة أن جولة "مالي" الإقليمية ستستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، وستشمل الإمارات وإسرائيل والسعودية والبحرين، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن هذه الجولة تهدف إلى إجراء مشاورات مع الشركاء، وحضور سلسلة لقاءات إقليمية.

ولفتت الوزارة إلى أن "مالي" سينسق نهج واشنطن إزاء طيف واسع من مباعث القلق المتعلقة بإيران، منها أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار، والجولة السابعة القادمة من المباحثات حول إمكانية العودة المتبادلة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
09:19 PM

المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يبدأ جولة شرق أوسطية تشمل 4 دول

"مالي" يجري مشاورات حول ملفات طهران المثيرة للقلق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مبعوثها الخاص بشأن إيران روبرت مالي، غادر اليوم (الخميس) إلى الشرق الأوسط على رأس وفد رسمي مشترك بين الوزارات لتنسيق مواقف واشنطن مع شركائها هناك.

وأوضحت الوزارة أن جولة "مالي" الإقليمية ستستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، وستشمل الإمارات وإسرائيل والسعودية والبحرين، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن هذه الجولة تهدف إلى إجراء مشاورات مع الشركاء، وحضور سلسلة لقاءات إقليمية.

ولفتت الوزارة إلى أن "مالي" سينسق نهج واشنطن إزاء طيف واسع من مباعث القلق المتعلقة بإيران، منها أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار، والجولة السابعة القادمة من المباحثات حول إمكانية العودة المتبادلة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

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