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ضبط 39 مخالفة بلدية بالمرافق التجارية في "عطيف" شمال الطائف

ضمن متابعة الفرق الرقابية لأنشطة بيع المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات

أسفرت الجولات التفتيشية لمكتب الخدمات البلدية بالعطيف عن ضبط مخالفات للوائح والاشتراطات بالأنشطة التجارية بشمال الطائف، وذلك ضمن متابعة الفرق الرقابية لأنشطة بيع المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات وأنشطة المغاسل والمخابز وغيرها.

وتمكنت الفرق الرقابية من ضبط 39 مخالفة تتعلق بتدني مستوى بيئة العمل، وسوء حفظ وتخزين الأطعمة، وعرض مواد منتهية الصلاحية ومواد مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى انتهاء الرخص البلدية، وشملت الحملات الرقابية أكثر من 60 نشاطاً تجارياً مختلفاً بشمال الطائف.

وأوضحت أمانة الطائف أن الحملات الميدانية تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية والغذائية، وسلامة المنتجات والمعروضات، بنطاق البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية، وشملت الجولات الرقابية الأنشطة على الطرق السريعة ومحطات الوقود وباقي الخدمات التي تمس صحة المستهلك.

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ضبط 39 مخالفة بلدية بالمرافق التجارية في "عطيف" شمال الطائف
سبق

أسفرت الجولات التفتيشية لمكتب الخدمات البلدية بالعطيف عن ضبط مخالفات للوائح والاشتراطات بالأنشطة التجارية بشمال الطائف، وذلك ضمن متابعة الفرق الرقابية لأنشطة بيع المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات وأنشطة المغاسل والمخابز وغيرها.

وتمكنت الفرق الرقابية من ضبط 39 مخالفة تتعلق بتدني مستوى بيئة العمل، وسوء حفظ وتخزين الأطعمة، وعرض مواد منتهية الصلاحية ومواد مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى انتهاء الرخص البلدية، وشملت الحملات الرقابية أكثر من 60 نشاطاً تجارياً مختلفاً بشمال الطائف.

وأوضحت أمانة الطائف أن الحملات الميدانية تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية والغذائية، وسلامة المنتجات والمعروضات، بنطاق البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية، وشملت الجولات الرقابية الأنشطة على الطرق السريعة ومحطات الوقود وباقي الخدمات التي تمس صحة المستهلك.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
04:57 PM

ضبط 39 مخالفة بلدية بالمرافق التجارية في "عطيف" شمال الطائف

ضمن متابعة الفرق الرقابية لأنشطة بيع المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أسفرت الجولات التفتيشية لمكتب الخدمات البلدية بالعطيف عن ضبط مخالفات للوائح والاشتراطات بالأنشطة التجارية بشمال الطائف، وذلك ضمن متابعة الفرق الرقابية لأنشطة بيع المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات وأنشطة المغاسل والمخابز وغيرها.

وتمكنت الفرق الرقابية من ضبط 39 مخالفة تتعلق بتدني مستوى بيئة العمل، وسوء حفظ وتخزين الأطعمة، وعرض مواد منتهية الصلاحية ومواد مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى انتهاء الرخص البلدية، وشملت الحملات الرقابية أكثر من 60 نشاطاً تجارياً مختلفاً بشمال الطائف.

وأوضحت أمانة الطائف أن الحملات الميدانية تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية والغذائية، وسلامة المنتجات والمعروضات، بنطاق البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية، وشملت الجولات الرقابية الأنشطة على الطرق السريعة ومحطات الوقود وباقي الخدمات التي تمس صحة المستهلك.

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