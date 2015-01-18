بالفيديو.. ولادة نادرة وغريبة لعِجل في الهند

تَجَمّع سكان إحدى القرى بضواحي مدينة راجناندجاون الهندية مؤخرًا؛ لمشاهدة عِجلٍ مولود نادر أثار حيرة الجميع؛ حيث وُلد العجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنف.

وأثار العجل الذي وُلد بعين زائدة على جبهته وأربع فتحات أنف، استغراب السكان في قرية تشهاتيسجارية الواقعة في مقاطعة راجناندجاون، واعتبروا ولادته النادرة "معجزة".

وتوافد عدد كبير من سكان القرى المجاورة لمشاهدة العجل؛ حسب ما ذكرته شبكة "آسيا نيوز إنترناشيونال".

ورغم المعلومات والشائعات المغلوطة التي أثيرت حول العجل، إلا أن طبيبًا بيطريًّا أكد للسكان أن الأمر لا يتعدى كونه خللًا جينيًّا؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

ونقلت شبكة "آسيا نيوز إنترناشيونال" عن الفلاح صاحب العجل نيراج تشاندل قوله: إن الفحص الطبي للحيوان أثبت صحته الجسدية التامة، وعدم وجود أي أمراض باستثناء العين الإضافية.