"تعليم الرياض" تنظّم برنامجاً تدريبياً لسلامة الأطفال وحمايتهم من العنف

يتضمن 5 وحدات تعليمية لمدة 5 أيام.. عروض مرئية وورش عمل وأنشطة

عقدت الإدارة العامة لرياض الأطفال بوزارة التعليم، صباح أمس الأحد، بمبنى الأمم المتحدة حي السفارات، المشروع الثاني المنبثق من برنامج السلامة الشخصية للطفل؛ في إطار التعاون القائم بين الشركاء الاستراتيجيين مع وزارة التعليم، برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"؛ ممثلةً في وكالة التعليم، والإدارة العامة لرياض الأطفال.

وافتتحت مدير عام رياض الأطفال بالوزارة "حصة الدباس"، المشروعَ بكلمة تتناول البرنامج بعنوان "الدليل المرجعي لحماية الأطفال من العنف والإيذاء" خلال مرحلة الروضة، الذي يهدف إلى تطوير الحماية والسلامة الشخصية للطفل بكافة أنواعها؛ من خلال تطوير معارف العاملين لرياض الأطفال في مجال الحماية (الوقاية والتدخل)، والرفع من مهاراتهن التدريبية.

ولأهمية دور الأسرة؛ فقد خُصص محور من محاور الدليل لمشاركتهم باستراتيجيات مناسبة للرفع من معارف ومهارات الأهل والطفل في مجال الحماية.

ويستهدف البرنامج -بشكل مباشر- المدربات المركزيات من المناطق والمحافظات التعليمية في رحلته الأولى، وبطريقة غير مباشرة العاملات برياض الأطفال من المعلمات والقيادات المدرسية والإشرافية والأطفال والأسر.

ويتضمن البرنامج التدريبي خمس وحدات تعليمية لمدة خمسة أيام تطبّق من خلاله مجموعة من الاستراتيجيات المناسبة؛ شاملاً العروض المرئية، وورش العمل، وأنشطة المجموعات، والعصف الذهني، وطرح التساؤلات، ولعب الأدوار، ودراسة بعض الحالات المتنوعة؛ للتعرف على حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية، واتفاقيات المملكة العربية السعودية لحماية الطفل، ونظام الحماية المعتمد بالمملكة، وربطها بالإطار المفاهيمي للعنف والإيذاء، والآثار المترتبة، والمؤشرات الدالة عليها، وعوامل الخطورة ومستوياتها، وكيفية التعامل مع الطفل في ضوء خصائص نموه وحاجاته العمرية والوقاية من جميع أنواع الإيذاء.

ولأهمية دور الأسرة وبناء علاقة وطيدة؛ تم تخصيص استراتيجيات معينة للتوعية والتثقيف لتيسير وبناء مهارات وقدرات الأطفال لمواجهة الإيذاء والوقاية منه، بالإضافة إلى إكساب الأهالي الخبرات والمهارات المناسبة لحماية أطفالهم.

وتأتي أهمية هذا البرنامج التدريبي؛ لتقاطعه مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم التي تهدف إلى ترسيخ القيم الإيجابية وبناء شخصية مستقلة للأطفال، وتحسين قدرات المعلمات وتطويرهن بأساليب مناسبة لتحقيق الدور الريادي في وقاية وحماية الأطفال من العنف والإيذاء بجميع أنواعه، كما يشكل هذا البرنامج التدريبي مدخلاً للبرنامج الأساسي (السلامة الشخصية للطفل) ومنهجاً جديداً للمساعدة على تحقيق الأمن والأمان لأطفالنا.