بعد 5 ملايين مشاهدة.. "واشنطن تايمز" تعلق على رسالة "الأنصاري" لـ"خامنئي"

أشارت إلى قوله: "قريبًا سنرى "رجوي" في طهران تدعو للسلام المناضلة لأجله"

أبرزت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، كلمة مؤسس ورئيس لجنة العلاقات العامة السعودية-الأميركية "سابراك" سلمان الأنصاري في مؤتمر المعارضة الإيرانية بالعاصمة الألبانية تيرانا يوليو الجاري، والذي كشف فيها خسة النظام الإيراني، واختباءه داخل صفوف الشعب الإيراني، هرباً من أية ضربات عسكرية توجه له.

واستعرضت الصحيفة، في تقرير نشرته في موقعها الإلكتروني وعلى صفحاتها المطبوعة، وعلقت بما وصفته بـ"التأثير الواسع لكلمة الأنصاري"، تحت عنوان "حكم الملالي في إيران سيسقط"، مشيرة إلى ما ذكره في كلمته وقوله: "قريبًا سنرى مريم رجوي - رئيسة مجاهدي خلق- ذاهبة إلى طهران، تدعو للسلام الذي ناضلت كثيرًا من أجله".

وأبرزت واشنطن تايمز، في تقريرها، رسالة "الأنصاري" إلى نظام الملالي في طهران، وقوله: "رسالتي إلى خامنئي الفاسد، نحن نعلم أنك تحاول تدمير إرادة شعبك، وأنك تختبئ وراءه، لكن ظلمك وقتلك وتعذيبك للشعب الإيراني، ونشرك للمذهبية والإرهاب في المنطقة، ستدفع ثمنه في نهاية المطاف".

وكان "الأنصاري"، قد شارك في مؤتمر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تحت عنوان "أشرف 3" يوليو الجاري، بكلمة ألهبت حماس الإيرانيين، وحظيت بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجاوزت الخمس ملايين مشاهدة على موقع اليوتيوب في فترة زمنية قصيرة، كشف فيها ما يتعرض له الشعب الإيراني من غدر وقهر وظلم على يد زمرة فاسدة تحكمه، تدعم الإرهاب وتنشر التطرف والمذهبية بين شعوب المنطقة.