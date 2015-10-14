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"مدني الشرقية" يناقش مع الجهات الحكومية خطة مواجهة مخاطر الأمطار والسيول

أوصى الاجتماع برفع درجة التنسيق لضمان سرعة الاستجابة في حال أي طارئ

عقدت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، اجتماعاً برئاسة مدير الدفاع المدني اللواء عبدالله بن معتق أبو مارقة، حيث ضم الاجتماع عدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لمناقشة مدى جاهزية واستعدادات الجهات لمواجهة المخاطر المحتملة الناتجة عن الأمطار والسيول بمدن ومحافظات المنطقة، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لمهام ومسؤوليات الوزارات والأجهزة الحكومية، حيث عقد الاجتماع بمبنى الدفاع المدني بمدينة الدمام.

وتفصيلاً، ناقش الاجتماع الإجراءات التي اتخذت من قبل الجهات المعنية لمعالجة المواقع التي تأثرت نتيجة الأمطار خلال موسم الأمطار العام الماضي، وتم استعراض الإمكانات البشرية والآلية والفنية لتلك الجهات ومدى جاهزيتها أثناء حالات الطوارئ.

وخرج الاجتماع بالعديد من التوصيات التي من شأنها العمل على تذليل كافة العوائق والصعوبات لمواجهة المخاطر التي قد تنتج جراء هطول الأمطار والسيول ورفع درجة التنسيق بين كافة الجهات لضمان سرعة الاستجابة في حال أي طارئ لا قدر الله والتهيؤ والاستعداد لكافه الجهات ذات العلاقة.

ويأتي هذا الاجتماع امتداداً للاجتماعات التنسيقية التي تعقدها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية لمواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في حال تعرض المنطقة لأي طارئ.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الشرقية" يناقش مع الجهات الحكومية خطة مواجهة مخاطر الأمطار والسيول
سبق

عقدت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، اجتماعاً برئاسة مدير الدفاع المدني اللواء عبدالله بن معتق أبو مارقة، حيث ضم الاجتماع عدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لمناقشة مدى جاهزية واستعدادات الجهات لمواجهة المخاطر المحتملة الناتجة عن الأمطار والسيول بمدن ومحافظات المنطقة، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لمهام ومسؤوليات الوزارات والأجهزة الحكومية، حيث عقد الاجتماع بمبنى الدفاع المدني بمدينة الدمام.

وتفصيلاً، ناقش الاجتماع الإجراءات التي اتخذت من قبل الجهات المعنية لمعالجة المواقع التي تأثرت نتيجة الأمطار خلال موسم الأمطار العام الماضي، وتم استعراض الإمكانات البشرية والآلية والفنية لتلك الجهات ومدى جاهزيتها أثناء حالات الطوارئ.

وخرج الاجتماع بالعديد من التوصيات التي من شأنها العمل على تذليل كافة العوائق والصعوبات لمواجهة المخاطر التي قد تنتج جراء هطول الأمطار والسيول ورفع درجة التنسيق بين كافة الجهات لضمان سرعة الاستجابة في حال أي طارئ لا قدر الله والتهيؤ والاستعداد لكافه الجهات ذات العلاقة.

ويأتي هذا الاجتماع امتداداً للاجتماعات التنسيقية التي تعقدها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية لمواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في حال تعرض المنطقة لأي طارئ.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
08:43 PM

"مدني الشرقية" يناقش مع الجهات الحكومية خطة مواجهة مخاطر الأمطار والسيول

أوصى الاجتماع برفع درجة التنسيق لضمان سرعة الاستجابة في حال أي طارئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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عقدت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، اجتماعاً برئاسة مدير الدفاع المدني اللواء عبدالله بن معتق أبو مارقة، حيث ضم الاجتماع عدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لمناقشة مدى جاهزية واستعدادات الجهات لمواجهة المخاطر المحتملة الناتجة عن الأمطار والسيول بمدن ومحافظات المنطقة، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لمهام ومسؤوليات الوزارات والأجهزة الحكومية، حيث عقد الاجتماع بمبنى الدفاع المدني بمدينة الدمام.

وتفصيلاً، ناقش الاجتماع الإجراءات التي اتخذت من قبل الجهات المعنية لمعالجة المواقع التي تأثرت نتيجة الأمطار خلال موسم الأمطار العام الماضي، وتم استعراض الإمكانات البشرية والآلية والفنية لتلك الجهات ومدى جاهزيتها أثناء حالات الطوارئ.

وخرج الاجتماع بالعديد من التوصيات التي من شأنها العمل على تذليل كافة العوائق والصعوبات لمواجهة المخاطر التي قد تنتج جراء هطول الأمطار والسيول ورفع درجة التنسيق بين كافة الجهات لضمان سرعة الاستجابة في حال أي طارئ لا قدر الله والتهيؤ والاستعداد لكافه الجهات ذات العلاقة.

ويأتي هذا الاجتماع امتداداً للاجتماعات التنسيقية التي تعقدها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية لمواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في حال تعرض المنطقة لأي طارئ.

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